Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади судді Вовка

Крім Вовка в документі зазначені ще семеро суддів Окружного адмінсуду

Крім Вовка в документі зазначені ще семеро суддів Окружного адмінсуду

Faceboоk Павла Вовка

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади семи суддів Окружного адміністративного суду Києва, в тому числі голови суду Павла Вовка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела, пише RegioNews.

Особисто Венедіктова підписала подання по Вовку і його спільникам. На наступний тиждень Вовк і спільники викликані на допит в НАБУ, вони оголошені в розшук", - пише Бутусов.

Тепер відповідальність за збереження Вовка на посади лежить на Вищій раді правосуддя, додав журналіст.

Генпрокурор підписала подання у ВСП про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду! Сьогодні... Опубліковано Юрієм Бутусовим П'ятниця, 14 серпня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них і голова ОАСК Павло Вовк.

Також відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура повторно направила поштою керівнику апарату Окружного адміністративного суду міста Києва підозри суддям ОАСК.

12 серпня голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявив, що отримав повістку від Національного бюро розслідувань на допит 17-18 серпня.