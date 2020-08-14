19:20  14 серпня
Судновласник Delfi подав позов до суду з вимогою заборонити піднімати танкер
15:28  14 серпня
Справа Гандзюк: депутати Херсонської облради вирішили підтримати Мангера
17:42  14 серпня
Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2020, 21:06

Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади судді Вовка

14 серпня 2020, 21:06
Читайте также на русском языке
Крім Вовка в документі зазначені ще семеро суддів Окружного адмінсуду
Крім Вовка в документі зазначені ще семеро суддів Окружного адмінсуду
Faceboоk Павла Вовка
Читайте также
на русском языке

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади семи суддів Окружного адміністративного суду Києва, в тому числі голови суду Павла Вовка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела, пише RegioNews.

Особисто Венедіктова підписала подання по Вовку і його спільникам. На наступний тиждень Вовк і спільники викликані на допит в НАБУ, вони оголошені в розшук", - пише Бутусов.

Тепер відповідальність за збереження Вовка на посади лежить на Вищій раді правосуддя, додав журналіст.

Генпрокурор підписала подання у ВСП про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду! Сьогодні...

Опубліковано Юрієм Бутусовим П'ятниця, 14 серпня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них і голова ОАСК Павло Вовк.

Також відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура повторно направила поштою керівнику апарату Окружного адміністративного суду міста Києва підозри суддям ОАСК.

12 серпня голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявив, що отримав повістку від Національного бюро розслідувань на допит 17-18 серпня.

суд НАБУ суддя розшук генпрокурор Ірина Венедіктова суддя Вовк
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Судновласник Delfi подав позов до суду з вимогою заборонити піднімати танкер
14 серпня 2020, 19:20
Розслідування справи ексміністра інфраструктури Омеляна завершене - НАБУ
14 серпня 2020, 19:01
Нардеп від "ОПЗЖ" Німченко звернувся до НАБУ з приводу виборів на Донбасі
14 серпня 2020, 16:26
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині
Депутати, чиновники та власники будівельного бізнесу. Хто контролює автовокзали Дніпропетровщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »