У генпрокурора просять дозволу на арешт суддів Окружного адмінсуду

Ні голова суду Вовк, ні інші судді не приходять на засідання з обрання запобіжного заходу

Ні голова суду Вовк, ні інші судді не приходять на засідання з обрання запобіжного заходу

Фото: з відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро України звернулося до генерального прокурора Ірини Венедіктової з проєктом клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання та утримання під вартою підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду міста Києва.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Зокрема, в агентстві зазначають, що до таких дій слідство змушене вдатися, зважаючи на відсутність інших законних шляхів для доставлення підозрюваних до суду та забезпечення їхньої належної процесуальної поведінки.

Повідомляється, що голова ОАСК Павло Вовк і низка суддів підозрюються у спробі захоплення державної влади, участі в злочинній організації та зловживанні впливом. "Ні Вовк, ні його заступник і двоє суддів не з'являлися в органи досудового слідства, через що НАБУ подало клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді застави. Але підозрювані жодного разу не з'явилися і на засідання щодо обрання запобіжних заходів, при цьому поважних причини для цього нема", - зазначили в НАБУ.

Детективи понад 20 разів прибували до ОАСК та за місцем реєстрації голови суду для вручення відповідних повісток за дорученням слідчого судді. Однак голова ОАСК жодного разу за місцем роботи та реєстрації не перебував, про своє теперішнє місцезнаходження орган досудового розслідування та слідчого суддю не повідомив. 3 листопада його вже вдруге оголошено у розшук", - додали в НАБУ.

Підкреслюється, що такими діями демонструють свою зневагу до Закону та підкреслюють небажання захищатися у судовому змагальному процесі й двоє інших суддів ОАСК.

При цьому підозрювані ініціювали кримінальне та дисциплінарне переслідування слідчого судді ВАКС, який у вересні цього року продовжив строк досудового розслідування у провадженні стосовно їхніх неправомірних дій", - зазначили в НАБУ.

Нагадаємо, Павла Вовка та інших суддів ОАСК підозрюють у створенні злочинної організації та захопленні влади.

Раніше НАБУ викликало Павла Вовка та ще трьох суддів ОАСК для участі у слідчих діях.

Також 3 листопада НАБУ оголосило голову Окружного адмінсуду Києва Вовка в розшук.