05 грудня 2025, 13:25

Люди не бачать сенсу гинути в малорезультативній війні

05 грудня 2025, 13:25
Про трагедію у Львові
Про трагедію у Львові
Щоби не частішали такі трагедії, коли пиряють ножем представників бусів, а також аби кожні 2 хвилини (офіційна статистика) не ставалося СЗЧ – влада й суспільство мають зняти зі себе обладунки самодурства й чесно поміркувати над тим, що:

1. Люди не бачать сенсу гинути в малорезультативній війні, яка не має досяжних проривних цілей, а лише віртуальні й захмарні.

2. Стояння насмерть на одному місці не може подаватися як мега-успіх, бо це якраз і підпадає під категорію "стаціонарна м’ясорубка" (термін Залужного).

3. Усі все бачать, а після міндіча й поготів: мародерство немислимих масштабів унеможливлюють народну самопожертву, над якою круком кружеляє збагачення верхівки.

4. Недарма в західних медіа з’являється означення "дивна війна" (strange war) – вони теж вивчають статті витрат на "футбольні поля зі штучним покриттям у фронтовій зоні", а також 2 млрд грн на ура-цензуру.

5. Галас про обов’язок померти, як би він не надривався, ніколи не перекричить спокійне і врівноважене право жити.

6. Держава, яка планує комерційний експорт зброї, не має права плакатися про її нестачу. Держава, яка на кінець року анонсувала 3000 ракет, не мала би втрачати території такими темпами.

7. Мусить восторжествувати прагматика війни, бо люди потребують не обнадійливих казочок про кордони-1991, а реалістичного й об’єктивного бачення, розрахунку, оптимуму. Бравурно вдавати далі, нібито країна може воювати вічно. Це навіть не самообман, а умисел.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
