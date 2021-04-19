Судья Вовк подал на Украину в ЕСПЧ из-за подчиненных Сытника, — СМИ

Заявление было подано еще в январе

Заявление было подано еще в январе

Фото из открытых источников

Глава ОАСК подал иск в Европейский суд по правам человека против государства Украина за разглашение материалов уголовного дела в отношении одиозного судьи на сайте НАБУ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Капитал".

Глава Окружного административного суда подал иск в Европейский суд по правам человека против государства Украина за разглашение материалов уголовного дела в отношении одиозного судьи на сайте Национального антикоррупционного бюро.

Заявление было подано 13 января 2021 года. Делу был присвоен номер 54353/20.

В заявлении судья Вовк утверждает, что с 2016 года у него, как у председателя ОАСК, были разногласия, а в последнее время и открытая конфронтация с НАБУ. При этом судья отмечает, что НАБУ организовало общественную кампанию против него.

В частности, отмечается, что в июле 2019 года НАБУ опубликовало на своем сайте информацию про уголовное дело против Вовка, что находится на рассмотрении, включая записи разговоров, полученные в результате негласного наблюдения. При этом, как утверждает судья, комментарии к публикации были написаны таким образом, как будто обвинения НАБУ основывались на уже доказанных фактах. Другая аналогичная публикация появилась в июле 2020 года.

Судья Вовк жалуется на то, что данные заявления НАБУ, основанные на недоказанных обвинениях, нарушили его презумпцию невиновности. Он также утверждает, что указанные публикации нарушили право на уважение его частной жизни и повредили его репутации.

Истец также утверждает, что в Украине у него нет эффективных средств правовой защиты от этих действий НАБУ. При этом, по мнению Вовка, целью НАБУ было совсем не информирования общественности, а именно нанесение ущерба его репутации, давление на судебную систему и создание имиджа НАБУ как эффективного органа.

В связи с началом рассмотрения ЕСПЧ направил ряд вопросов сторонам дела, на которые они должны дать ответ.

Когда будет вынесен вердикт по делу, не сообщается.

Как сообщалось ранее, 13 апреля 2021-го Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Он заявил, что доверие к этому суду утрачено.

Напомним, 17 июля 2020 года делам Майдана НАБУ объявило о подозрении председателю Окружного админсуда Вовку. В помещении суда проходили обыски.

14 августа 2020-го Венедиктова подписала представление об отстранении от должности судьи Вовка. Кроме Вовка в документе указаны еще семь судей Окружного админсуда.

1 сентября 2020-го Высший Совет правосудия отстранил от должности главу ОАСК Вовка. Решение было принято единогласно.

26 ноября у генпрокурора просят разрешения на арест судей Окружного админсуда. Ни председатель суда Вовк, ни другие судьи не приходят на заседание по избранию меры пресечения.

9 марта 2021-го ВАКС уже в шестой раз разрешил принудительное доставление главы ОАСК Павла Вовка. Одиозный председатель ОАСК пять раз не явился в суд, несмотря на решение о принудительной доставке.

9 апреля задержанного на взятке брата судьи Вовка отправили под стражу с залогом в 35 миллионов. Под стражей задержанный будет до 4 июня.