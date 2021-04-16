Викрадача активістів Майдану Луценка та Вербицького засуджено до 9 років ув'язнення

Звинувачення у вбивстві суд не підтримав

Звинувачення у вбивстві суд не підтримав

Фото з Facebook-сторінки Ігоря Луценка

Бориспільський міськрайонний суд Київської області засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова, обвинуваченого у викраденні в січні 2014 року активістів Майдану Ігоря Луценка, викраденні та вбивстві Юрія Вербицького.

Про це повідомив потерпілий у справі Ігор Луценко на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Сьогодні Бориспільський міськрайонний суд засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова, обвинуваченого викраденні та вбивстві Юрія Вербицького і мене під час подій Майдану, — написав Луценко.

За його словами, Волкова визнали винними у катуванні, викраденні та протидії мирним зібранням. (ст. 340, ч. 3 ст.27 і ч. 3 ст. 146, 127).

Прокуратура висувала також звинувачення у вбивстві і створенні організованого злочинного угруповання, але це суд не підтримав, — зазначив він.

Нагадаємо, під час подій на Майдані, 21 січня 2014 року, активних їх учасників Ігоря Луценка і Юрія Вербицького невідомі викрали з Жовтневої лікарні Києва. За даними слідства, до викрадення причетні 13 осіб, громадських активістів катували. Ігоря Луценка згодом відпустили, тіло Юрія Вербицького знайшли 22 січня 2014 року в лісі під Києвом. За версією правоохоронців, він помер від переохолодження.

ВЕЛИКА новина! Сьогодні Бориспільський міськрайонний суд засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова... Posted by Ihor Lutsenko on Friday, April 16, 2021

Як повідомлялося в лютому щодо справ Майдану, заочно судитимуть майже 90 підозрюваних у злочинах. ДБР окреслило коло осіб, які можуть бути причетними до загибелі протестувальників.