05 грудня 2025, 13:15

Хотів легкого заробітку: на Дніпропетровщині чоловік підпалював залізницю за гроші

05 грудня 2025, 13:15
Ілюстративне фото
На Дніпропетровщині чоловіка визнали винним у диверсії. Все почалось з того, що він шукав, де заробити грошей

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Telegram чоловік зв'язався з невідомою особою, яка пообіцяла йому гроші за підпал на залізниці. У травні цього року зловмисник підпалив релейну шафу Укрзалізниці на перегоні в Камʼянському районі. Відео з пожежею він надіслав "замовнику".

Уже влітку він знову підпалив дві релейні шафи. Згодом правоохоронці викрили диверсанта. Він визнав провину. Його приговорили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Збитки Укрзалізниці оцінюються у 348 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть 18-річного хлопця, який намагався підпалити будинок знайомої. Молодик зізнався, що неодноразово сварився з дівчиною, бо вона нібито розповсюджувала неправдиві чутки про нього та його родину. Образившись, юнак таким чином вирішив помститися.

