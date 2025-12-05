Хотів легкого заробітку: на Дніпропетровщині чоловік підпалював залізницю за гроші

Ілюстративне фото

На Дніпропетровщині чоловіка визнали винним у диверсії. Все почалось з того, що він шукав, де заробити грошей

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Telegram чоловік зв'язався з невідомою особою, яка пообіцяла йому гроші за підпал на залізниці. У травні цього року зловмисник підпалив релейну шафу Укрзалізниці на перегоні в Камʼянському районі. Відео з пожежею він надіслав "замовнику".

Уже влітку він знову підпалив дві релейні шафи. Згодом правоохоронці викрили диверсанта. Він визнав провину. Його приговорили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Збитки Укрзалізниці оцінюються у 348 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть 18-річного хлопця, який намагався підпалити будинок знайомої. Молодик зізнався, що неодноразово сварився з дівчиною, бо вона нібито розповсюджувала неправдиві чутки про нього та його родину. Образившись, юнак таким чином вирішив помститися.