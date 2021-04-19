На півдні Херсонської області в 8 населених пунктах мовить лише російське ТБ

Телебачення сканували за всіма напрямами антени

Телебачення сканували за всіма напрямами антени

Фото з відкритих джерел

У 8 населених пунктах, охоплених моніторингом, вдалося розпізнати російське телебачення. Українського телебачення в цих населених пунктах зловити не вдалося. Телебачення сканували за всіма напрямами антени.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, передає RegioNews.

Кримська правозахисна група у квітні 2021 здійснила моніторинг поширення ТБ-сигналу на півдні Херсонської області.

У 8 населених пунктах, охоплених моніторингом, вдалося розпізнати російське телебачення. Українського телебачення в цих населених пунктах зловити не вдалося. Телебачення сканували за всіма напрямами антени.

Моніторинг телебачення Т2 відбувався в 21 населеному пункті півдня Херсонської області.

В одному населеному пункті (Громівка) зовсім не вдалося відсканувати телебачення – сигнал був відсутній у всіх напрямках антени.

Також проблему блокування українських частот монітори зафіксували на підконтрольній території України поряд з КПВВ "Чаплинка" й КПВВ "Чонгар".

Для створення проросійського контенту в ефірі цих медіа використовуються мова ворожнечі, психолінгвістичні маніпуляції та інші засоби впливу на громадську думку з метою поширення агресивної російської пропаганди. Відсутність українського сигналу загострює цю ситуацію та унеможливлює отримання інформації українських медіа через телебачення, - йдеться в повідомленні.

Правозахисники нагадують, що Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополь, затверджена президентом України 24 березня 2021 року, визначила принципи інформаційної політики в цій сфері.

Важливо, щоб Україна поширювала український медіаконтент не лише за межами держави, але й, першочергово, створила всі необхідні умови для того, щоб українське телебачення було доступним для українських громадян у регіонах, що межують з окупованими територіями, зокрема у Херсонській області, - наголошують у Кримській правозахисній групі.

Як повідомлялося, 13 квітня Зеленський затвердив Стратегію діяльності представництва в Криму. Мета Стратегії, серед іншого, забезпечення прав і свобод громадян України в тимчасово окупованому Криму.

Раніше стало відомо, що в Україні з'явиться Центр боротьби з фейками. Центр буде діяти при Міністерстві культури та інформаційної політики.

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