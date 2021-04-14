У Херсонській області СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання

Заходи проводяться в умовах максимально наближених до реальних

Заходи проводяться в умовах максимально наближених до реальних

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

У відомстві розповіли, що навчання багатоетапні, в них беруть участь підрозділи СБУ, Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Державної служби спеціального транспорту.

Під час тренувальних заходів особлива увага приділяється морській прибережній зоні регіону, а також адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим”, - йдеться в повідомленні.

Учасники навчань здійснюють спільні режимно-обмежувальні заходи у морських прибережних населених пунктах Херсонської області.

У ході відпрацювання тренувальних завдань під посиленим контролем і охороною перебувають стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури Херсонщини. Насамперед це стосується морських портів, об’єктів енергопостачання, аеропорту, мостів та газовидобувних веж”, - розповіли в СБУ.

Там зазначають, що антитерористичні навчання проводяться у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини.

Представники спецслужби просять мешканців регіону поставитися із розумінням до можливих тимчасових незручностей.

Нагадаємо, 6 квітня у прикордонних районах півдня України оголосили збори тероборони, резервістів будуть готувати до захисту державного кордону.

Також повідомлялось, що СБУ проведе антитерористичні навчання на Харківщині біля кордону з Росією.