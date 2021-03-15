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15 березня 2021, 17:09 31

Юлія Мендель запускає власне ТВ-шоу

15 березня 2021, 17:09 31
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Шоу прес-секретаря президента вийде на телеканалі, існуючому на бюджетні гроші
Шоу прес-секретаря президента вийде на телеканалі, існуючому на бюджетні гроші
Фото з відкритих джерел
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На цьому тижні на Телеканалі Дом і UATV російською стартує щотижневе ТВ-шоу "Погляд з Банкової з Юлією Мендель". Це авторський проект прес-секретаря президента України.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці телеканалу "Дом", передає RegioNews.

Телеканал інформує, що Юлія Мендель буде коментувати актуальні події, ділитися своїми висновками про те, що відбувається, робити прогнози спеціально для аудиторій, що проживають на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу. Їй можна буде задавати питання в соцмережах, а по неділях вона буде відповідати на них.

Телепрем'єра першого епізоду відбудеться вже 21 березня.

В соцмережах уже жваво обговорюють новину, що прессекретарка глави держави подалася в телеведучі.

Журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач з сарказмом зауважує, що "держава не збідніє, якщо прессекретар президента буде ділитися своїми "прогнозами і висновками" на державних телеканалах. Шоу маст гоу он".

У коментарях користувачі мережі жартують: "так канікули в школі, от і нові експерти", "зупинила дефолт – може собі дозволити", "неясно про малозрозуміле з Юлією Мендель".

Шеф-редактор суспільно-політичного мовлення Телеканалу "Дом" Олексій Мацука пояснює, що "цей контент створюється спеціально для жителів ОРДЛО" і що "це круто, що з людьми почався такий діалог".

Вона колишня журналістка, зараз вона прессекретар президента, що підвищує статус комунікації з мешканцями непідконтрольних територій. Дуже шкода, що ми починаємо цей діалог так пізно, - додав Мацука.

Як повідомлялося, 9 березня Мендель розповіла, за якої умови Зеленський піде на другий термін. Для цього президенту потрібно виконати хоча б половину своєї програми.

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