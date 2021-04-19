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19 апреля 2021, 19:14 329

На юге Херсонской области в 8 населенных пунктах вещает только российское ТВ

19 апреля 2021, 19:14 329
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Телевидение сканировали по всем направлениям антенны
Телевидение сканировали по всем направлениям антенны
Фото из открытых источников
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В 8 населенных пунктах, охваченных мониторингом, удалось распознать российское телевидение. Украинского телевидения в этих населенных пунктах поймать не удалось. Телевидение сканировали по всем направлениям антенны.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает RegioNews.

Крымская правозащитная группа в апреле 2021 осуществила мониторинг распространения ТВ-сигнала на юге Херсонской области.

В 8 населенных пунктах, охваченных мониторингом, удалось распознать российское телевидение. Украинского телевидения в этих населенных пунктах поймать не удалось. Телевидение сканировали по всем направлениям антенны.

Мониторинг телевидения Т2 происходил в 21 населенном пункте юга Херсонской области.

В одном населенном пункте (Громовка) совсем не удалось отсканировать телевидение – сигнал отсутствовал во всех направлениях антенны.

Также проблему блокировки украинских частот мониторы зафиксировали на подконтрольной территории Украины рядом с КПВВ "Чаплинка" и КПВВ "Чонгар".

Для создания пророссийского контента в эфире этих медиа используются язык вражды, психолингвистические манипуляции и другие средства воздействия на общественное мнение с целью распространения агрессивной российской пропаганды. Отсутствие украинского сигнала обостряет эту ситуацию и делает невозможным получение информации украинских медиа через телевидение, - говорится в сообщении.

Правозащитники напоминают, что Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, утвержденная президентом Украины 24 марта 2021 года, определила принципы информационной политики в этой сфере.

Важно, чтобы Украина распространяла украинский медиаконтент не только за пределами государства, но и, в первую очередь, создала все необходимые условия для того, чтобы украинское телевидение было доступным для украинских граждан в регионах, граничащих с оккупированными территориями, в частности в Херсонской области, - отмечают в Крымской правозащитной группе.

Как сообщалось, 13 апреля Зеленский утвердил Стратегию деятельности представительства в Крыму. Цель Стратегии, среди прочего, обеспечение прав и свобод граждан Украины во временно оккупированном Крыму.

Ранее стало известно, что в Украине появится Центр борьбы с фейками. Центр будет действовать при Министерстве культуры и информационной политики.

15 марта объявили, что Юлия Мендель запускает собственное ТВ-шоу. Шоу пресс-секретаря президента выйдет на телеканале, существующем на бюджетные деньги.

пропаганда дезинформация РФ информационная война Крым Херсонская область правозащитники

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