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13 квітня 2021, 22:14 3

Зеленський затвердив Стратегію діяльності представництва в Криму - указ

13 квітня 2021, 22:14 3
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Мета Стратегії, серед іншого, забезпечення прав і свобод громадян України в тимчасово окупованому Криму
Мета Стратегії, серед іншого, забезпечення прав і свобод громадян України в тимчасово окупованому Криму
Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію пріоритетних напрямів діяльності представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу глави держави.

Відповідний указ №160/2021 "Про пріоритетні напрями діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим" опублікований на сайті президента 13 квітня.

Стратегія затверджується з метою посилення забезпечення дотримання прав і основних свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або переселених з тимчасово окупованих територій і проживають в інших регіонах України, а також сприяння відновленню територіальної цілісності України, деокупації і реінтеграції Криму і міста Севастополя, - повідомляє прес-служба президента.

Відповідно до документа, пріоритетними напрямами діяльності Представництва є формування і реалізація державної політики з деокупації Криму і його безпечної реінтеграції; забезпечення захисту і підтримки громадян України, які проживають в Криму; сприяння реалізації ефективної інформаційної політики та протидії дезінформації тощо.

Така діяльність передбачає участь представництва у розробленні пропозицій з формування та забезпечення реалізації держполітики щодо деокупації і реінтеграції Криму; вироблення ефективних механізмів взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства Криму; моніторингу соціально-економічної і політичної ситуації, а також підготовки проектів стратегічних програмних документів з питань деокупації і реінтеграції тощо.

Окрім іншого, Представництво має додатково діяти щодо ініціатив, спрямованих на підтримку дітей та молоді в Криму; захисту осіб, позбавлених особистої свободи в зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації; розвитку ефективної взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу, а також брати участь у заходах міжнародного характеру за підтримки Криму.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський вніс в Раду законопроект про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Він заявив, що довіра до цього суду втрачена.

Раніше Денісова заявила про незаконне утримання 413 українців в РФ та на окупованих територіях. 133 з них переслідуються Росією за політичними мотивами.

Володимир Зеленський Крим стратегія президент указ

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