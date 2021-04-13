Зеленський затвердив Стратегію діяльності представництва в Криму - указ

Мета Стратегії, серед іншого, забезпечення прав і свобод громадян України в тимчасово окупованому Криму

Мета Стратегії, серед іншого, забезпечення прав і свобод громадян України в тимчасово окупованому Криму

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу глави держави.

Відповідний указ №160/2021 "Про пріоритетні напрями діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим" опублікований на сайті президента 13 квітня.

Стратегія затверджується з метою посилення забезпечення дотримання прав і основних свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або переселених з тимчасово окупованих територій і проживають в інших регіонах України, а також сприяння відновленню територіальної цілісності України, деокупації і реінтеграції Криму і міста Севастополя, - повідомляє прес-служба президента.

Відповідно до документа, пріоритетними напрямами діяльності Представництва є формування і реалізація державної політики з деокупації Криму і його безпечної реінтеграції; забезпечення захисту і підтримки громадян України, які проживають в Криму; сприяння реалізації ефективної інформаційної політики та протидії дезінформації тощо.

Така діяльність передбачає участь представництва у розробленні пропозицій з формування та забезпечення реалізації держполітики щодо деокупації і реінтеграції Криму; вироблення ефективних механізмів взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства Криму; моніторингу соціально-економічної і політичної ситуації, а також підготовки проектів стратегічних програмних документів з питань деокупації і реінтеграції тощо.

Окрім іншого, Представництво має додатково діяти щодо ініціатив, спрямованих на підтримку дітей та молоді в Криму; захисту осіб, позбавлених особистої свободи в зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації; розвитку ефективної взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу, а також брати участь у заходах міжнародного характеру за підтримки Криму.

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