На Луганщині виявили втручання в роботу радіоелектронних мереж підрозділів ООС

У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове слідство

У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове слідство

Фото: Нацполіція

В Луганській області правоохоронці припинили несанкціоноване втручання в роботу спеціальних радіоелектронних мереж підрозділів сил Операції об’єднаних сил.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба поліції Луганської області.

Правоохоронці встановили інтернет-провайдера, який діяв на території м. Старобільськ, та радіоелектронне обладнання, яке працювало на радіочастотах спеціального користування і є забороненим", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення санкціонованого судом обшуку вилучено радіоелектронне обладнання, що працювало на частотах спеціального користування.

В рамках відкритого кримінального провадження за ст. 361 КК України "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку" під процесуальним керівництвом прокуратури триває досудове слідство.

Нагадаємо, 18 квітня було зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань РФ. Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.