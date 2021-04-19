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19 квітня 2021, 10:52 577

На Луганщині виявили втручання в роботу радіоелектронних мереж підрозділів ООС

19 квітня 2021, 10:52 577
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У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове слідство
У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове слідство
Фото: Нацполіція
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В Луганській області правоохоронці припинили несанкціоноване втручання в роботу спеціальних радіоелектронних мереж підрозділів сил Операції об’єднаних сил.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба поліції Луганської області.

Правоохоронці встановили інтернет-провайдера, який діяв на території м. Старобільськ, та радіоелектронне обладнання, яке працювало на радіочастотах спеціального користування і є забороненим", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення санкціонованого судом обшуку вилучено радіоелектронне обладнання, що працювало на частотах спеціального користування.

В рамках відкритого кримінального провадження за ст. 361 КК України "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку" під процесуальним керівництвом прокуратури триває досудове слідство.

Нагадаємо, 18 квітня було зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань РФ. Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

ООС РФ війна військова техніка поліція

 
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