Українського консула, якого затримала ФСБ, вишлють із Росії

Він володіє дипломатичним імунітетом і не може бути ув'язнений

Він володіє дипломатичним імунітетом і не може бути ув'язнений

Фото: із відкритих джерел

Українського консула Олександра Сосонюка, якого затримувала ФСБ у Санкт-Петербурзі нібито через отримання інформації закритого характеру, вишлють із Російської Федерації.

Про це повідомляє видання "Коммерсантъ" із посиланням на два джерела в МЗС Росії, передає RegioNews.

Відомо, що консул перебуває під дипломатичним імунітетом, і тому його не можуть заарештувати

Питання в тому, чи буде він оголошений персоною нон грата або обмежаться заявою про небажаність подальшого перебування в країні", - сказав співрозмовник видання.

Як заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24", Київ найближчим часом буде вирішувати питання про його повернення додому.

Наш дипломат не мав ніякого відношення до тих дій, які йому інкримінують російські правоохоронці", - сказав він.

Нагадаємо, у Росії спецслужби затримали українського консула нібито під час зустрічі з громадянином РФ.