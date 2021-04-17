Українського консула, якого затримала ФСБ, вишлють із Росії
Українського консула Олександра Сосонюка, якого затримувала ФСБ у Санкт-Петербурзі нібито через отримання інформації закритого характеру, вишлють із Російської Федерації.
Про це повідомляє видання "Коммерсантъ" із посиланням на два джерела в МЗС Росії, передає RegioNews.
Відомо, що консул перебуває під дипломатичним імунітетом, і тому його не можуть заарештувати
Питання в тому, чи буде він оголошений персоною нон грата або обмежаться заявою про небажаність подальшого перебування в країні", - сказав співрозмовник видання.
Як заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24", Київ найближчим часом буде вирішувати питання про його повернення додому.
Наш дипломат не мав ніякого відношення до тих дій, які йому інкримінують російські правоохоронці", - сказав він.
Нагадаємо, у Росії спецслужби затримали українського консула нібито під час зустрічі з громадянином РФ.