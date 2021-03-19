12:18  19 березня
Київ потрапив до "червоної” зони карантину — дані МОЗ
10:49  19 березня
На Київщині голову ОТГ та його заступника викрили на хабарництві
18:02  19 березня
В зоні ООС спостерігається "тиша”, обстрілів не зафіксовано - штаб
UA | RU
UA | RU
19 березня 2021, 17:49 12

В Україні з'явиться Центр боротьби з фейками: хто його очолить

19 березня 2021, 17:49 12
Читайте также на русском языке
Центр буде діяти при Міністерстві культури та інформаційної політики
Центр буде діяти при Міністерстві культури та інформаційної політики
Фото: uacrisis.org
Читайте также
на русском языке

В Україні запустять Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який боротиметься з фейками. Центр буде діяти при Міністерстві культури та інформаційної політики.

Про це йдеться на сайті Мінкульту, пише RegioNews.

Очолить цей центр керівниця групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру Любов Цибульська. Вона також є радницею з протидії інформаційним загрозам міністра закордонних справ України.

"Серед основних напрямків її роботи - дослідження російської дезінформації, вивчення основних наративів російської пропаганди та механізмів їхнього впливу на аудиторії, вивчення російських інформаційних операцій в Україні та на Заході", - розповіли в Мінкульті.

Як зазначили в міністерстві, презентація напрямків діяльності та програм Центру боротьби з фейками запланована на кінець березня 2021 року.

"Я прагну ... допомогти державі зі стратегічними комунікаціями - чіткими, зрозумілими та скоординованими. Окремим своїм завданням бачу постійне інформування не лише української, а й міжнародної спільноти про агресію Росії та роботу над посиленням санкцій проти агресора", - заявила Цибульська.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні почне роботу центр протидії дезінформації.

Росія Україна фейк пропаганда центр

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
АТБ-Житомирщина: для чого олігарх Буткевич підім’яв під себе весь регіон
Довибори на Донбасі: Ахметов перемагає з надмірним успіхом
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua