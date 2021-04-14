Стало відомо, коли створять суд, який має замінити ОАСК

Рада планує розглянути проєкт закону, який подав президент Зеленський

Рада планує розглянути проєкт закону, який подав президент Зеленський

Фото: із відкритих джерел

Київський міський окружний адміністративний суд, який має замінити Окружний адміністративний суд міста Києва, буде створений восени цього року.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням представника президента у Конституційному Суді Федора Веніславського, передає RegioNews.

Я думаю, що восени цього року ми отримаємо вже оновлений Київський міський окружний адміністративний суд", - сказав він під час спілкування із журналістами.

Також Веніславський уточнив, що формувати склад нового суду буде Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка також буде незабаром створена.

Питання щодо інших співробітників суду буде вирішувати Державна судова адміністрація.

З моменту ліквідації суду всім суддям відповідно до закону про судоустрій та статус суддів буде запропоновані різні алгоритми дій. Тобто якщо у Вищої кваліфікаційної комісії суддів буде переконання, що необхідно провести конкурсні засади переведення, наприклад, до нового суду, то тільки через відкритий прозорий конкурс", - пояснив Веніславський.

Крім того, Веніславський висловив думку, що розгляд справ, які перебувають на розгляду в ОАСК, не затягнеться внаслідок його ліквідації.

Нагадаємо, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

Того ж дня в Раді зареєстрували законопроект Зеленського про ліквідацію ОАСК, документу надано статус невідкладного.

Пізніше суддя Вовк прокоментував закон Зеленського про ОАСК, він стверджує, що суд продовжує працювати у штатному режимі.

14 квітня у Раді з'явився текст президентського законопроєкту про ліквідацію ОАСК.

Також у Зеленського розповіли, коли Рада розгляне законопроєкт про ліквідацію ОАСК.