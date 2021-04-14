У Зеленського розповіли, коли Рада розгляне законопроєкт про ліквідацію ОАСК

Після набрання чинності закону ОАСК припинить здійснення правосуддя

Після набрання чинності закону ОАСК припинить здійснення правосуддя

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Законопроєкт президента володимира Зеленського №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва Верховна Рада розгляне в першому читанні на наступному пленарному тижні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на представника президента в Конституційному суді Федора Веніславського, передає RegioNews.

Я думаю, що на наступному пленарному тижні ми зможемо в першому читанні прийняти цей законопроєкт", - заявив Веніславський.

Він додав, що не бачить юридичних підстав для отримання негативного висновку комітету з питань правової політики, і тому буде скорочено термін внесення альтернативних проєктів законів.

Нагадаємо, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

Того ж дня в Раді зареєстрували законопроект Зеленського про ліквідацію ОАСК, документу надано статус невідкладного.

Пізніше суддя Вовк прокоментував закон Зеленського про ОАСК, він стверджує, що суд продовжує працювати у штатному режимі.

14 квітня у Раді з'явився текст президентського законопроєкту про ліквідацію ОАСК.