У Зеленського розповіли, коли Рада розгляне законопроєкт про ліквідацію ОАСК
Законопроєкт президента володимира Зеленського №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва Верховна Рада розгляне в першому читанні на наступному пленарному тижні.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на представника президента в Конституційному суді Федора Веніславського, передає RegioNews.
Я думаю, що на наступному пленарному тижні ми зможемо в першому читанні прийняти цей законопроєкт", - заявив Веніславський.
Він додав, що не бачить юридичних підстав для отримання негативного висновку комітету з питань правової політики, і тому буде скорочено термін внесення альтернативних проєктів законів.
Нагадаємо, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.
Того ж дня в Раді зареєстрували законопроект Зеленського про ліквідацію ОАСК, документу надано статус невідкладного.
Пізніше суддя Вовк прокоментував закон Зеленського про ОАСК, він стверджує, що суд продовжує працювати у штатному режимі.
14 квітня у Раді з'явився текст президентського законопроєкту про ліквідацію ОАСК.