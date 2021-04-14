ВАКС арештував майно брата голови ОАСК

Йдеться про дві квартири, земельну ділянку, групу приміщень і автомобіль Infiniti QX70

Йдеться про дві квартири, земельну ділянку, групу приміщень і автомобіль Infiniti QX70

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Про це йдеться в ухвалі суду, передає RegioNews.

Так, слідчий суддя постановив задовольнити клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора про арешт майна, і накласти арешт на майно Зонтова.

Мова йде про дві квартири, земельну ділянку, групу приміщень, а також автомобіль Infiniti QX70.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

У рішенні суду не вказують прізвище підозрюваного, проте, згідно з реєстром речових прав, це майно належить саме Зонтову.

На ухвалу слідчого судді протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Апеляційна скарга подається до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Ухвала набирає законної сили після закінчення п'ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції, - йдеться в судовій ухвалі.

Як повідомлялося, 6 квітня НАБУ затримало брата глави ОАСК Вовка при отриманні $100 тисяч хабара - Лещенко. За попередньою версією, гроші призначалися для одіозного глави окружного адмінсуду Києва.

9 квітня затриманого на хабарі брата судді Вовка відправили під варту із заставою у 35 мільйонів.