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14 апреля 2021, 17:57 9

Стало известно, когда создадут суд, который должен заменить ОАСК

14 апреля 2021, 17:57 9
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Фото: из открытых источников
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Киевский городской окружной административный суд, который должен заменить Окружной административный суд города Киева, будет создан осенью этого года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой представителя президента в Конституционном Суде Федора Вениславского, передает RegioNews.

Я думаю, что осенью этого года мы получим уже обновленный Киевский городской окружной административный суд", - сказал он во время общения с журналистами.

Также Вениславский уточнил, что формировать состав нового суда будет Высшая квалификационная комиссия судей, которая также будет вскоре создана.

Вопрос других сотрудников суда будет решать Государственная судебная администрация.

С момента ликвидации суда всем судьям в соответствии с законом о судоустройстве и статусе судей будут предложены различные алгоритмы действий. То есть если в Высшей квалификационной комиссии судей будет убеждение, что необходимо провести конкурсные принципы перевода, например, в новый суд, то только через открытый прозрачный конкурс", - пояснил Вениславский.

Кроме того, Вениславский высказал мнение, что рассмотрение дел, находящихся на рассмотрении в ОАСК, не затянется вследствие его ликвидации.

Напомним, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева.

В тот же день в Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, документу предоставлен статус неотложного.

Позже судья Вовк прокомментировал закон Зеленского об ОАСК, он утверждает, что суд продолжает работать в штатном режиме.

14 апреля в Раде появился текст президентского законопроекта о ликвидации ОАСК.

Также у Зеленского рассказали, когда Рада рассмотрит законопроект о ликвидации ОАСК.

суд Владимир Зеленский заявление оаск Федор Вениславский

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