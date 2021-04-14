Стало известно, когда создадут суд, который должен заменить ОАСК
Киевский городской окружной административный суд, который должен заменить Окружной административный суд города Киева, будет создан осенью этого года.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой представителя президента в Конституционном Суде Федора Вениславского, передает RegioNews.
Я думаю, что осенью этого года мы получим уже обновленный Киевский городской окружной административный суд", - сказал он во время общения с журналистами.
Также Вениславский уточнил, что формировать состав нового суда будет Высшая квалификационная комиссия судей, которая также будет вскоре создана.
Вопрос других сотрудников суда будет решать Государственная судебная администрация.
С момента ликвидации суда всем судьям в соответствии с законом о судоустройстве и статусе судей будут предложены различные алгоритмы действий. То есть если в Высшей квалификационной комиссии судей будет убеждение, что необходимо провести конкурсные принципы перевода, например, в новый суд, то только через открытый прозрачный конкурс", - пояснил Вениславский.
Кроме того, Вениславский высказал мнение, что рассмотрение дел, находящихся на рассмотрении в ОАСК, не затянется вследствие его ликвидации.
Напомним, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева.
В тот же день в Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, документу предоставлен статус неотложного.
Позже судья Вовк прокомментировал закон Зеленского об ОАСК, он утверждает, что суд продолжает работать в штатном режиме.
14 апреля в Раде появился текст президентского законопроекта о ликвидации ОАСК.
Также у Зеленского рассказали, когда Рада рассмотрит законопроект о ликвидации ОАСК.