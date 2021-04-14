Стало известно, когда создадут суд, который должен заменить ОАСК

Рада планирует рассмотреть проект закона, который подал президент Зеленский

Рада планирует рассмотреть проект закона, который подал президент Зеленский

Фото: из открытых источников

Киевский городской окружной административный суд, который должен заменить Окружной административный суд города Киева, будет создан осенью этого года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой представителя президента в Конституционном Суде Федора Вениславского, передает RegioNews.

Я думаю, что осенью этого года мы получим уже обновленный Киевский городской окружной административный суд", - сказал он во время общения с журналистами.

Также Вениславский уточнил, что формировать состав нового суда будет Высшая квалификационная комиссия судей, которая также будет вскоре создана.

Вопрос других сотрудников суда будет решать Государственная судебная администрация.

С момента ликвидации суда всем судьям в соответствии с законом о судоустройстве и статусе судей будут предложены различные алгоритмы действий. То есть если в Высшей квалификационной комиссии судей будет убеждение, что необходимо провести конкурсные принципы перевода, например, в новый суд, то только через открытый прозрачный конкурс", - пояснил Вениславский.

Кроме того, Вениславский высказал мнение, что рассмотрение дел, находящихся на рассмотрении в ОАСК, не затянется вследствие его ликвидации.

Напомним, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева.

В тот же день в Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, документу предоставлен статус неотложного.

Позже судья Вовк прокомментировал закон Зеленского об ОАСК, он утверждает, что суд продолжает работать в штатном режиме.

14 апреля в Раде появился текст президентского законопроекта о ликвидации ОАСК.

Также у Зеленского рассказали, когда Рада рассмотрит законопроект о ликвидации ОАСК.