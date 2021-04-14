Політолог Юрій Дудкін вийшов із СІЗО під заставу в 2 млн гривень

Його звинувачують у причетності до підривної діяльності на користь російських спецслужб

Його звинувачують у причетності до підривної діяльності на користь російських спецслужб

Фото: Telegram

Політолога Юрія Дудкіна випустили із слідчого ізолятора під заставу у розмірі 2 млн гривень за рішенням Київського апеляційного суду.

Про це у Facebook повідомив голова Харківської міської організації ОПЗЖ Андрій Лесик, передає RegioNews.

13 квітня депутати від цієї ж партії Віктор Чорний и Андрій Лесик внесли за Дудкіна, якого заарештували 25 лютого по підозрою в державній зраді, заставу.

Отримуємо в суді останній документ, що дає можливість забрати Юрія Дудкіна з ізолятора СБУ", – написав Лесик.

Згодом він повідомив, що Дудкін вийшов на свободу.

Нагадаємо, 24 лютого, політексперт Дудкін заявив про обшуки у себе вдома: звинувачують у держзраді. Експерт був частим гостем "медведчуківських" телеканалів.

У той же день СБУ вручила підозру в держзраді політексперту з каналів Медведчука Дудкіну. Його звинувачують у причетності до підривної діяльності на користь російських спецслужб.

25 лютого підозрюваного у держзраді політексперта Дудкіна заарештували на два місяці.

18 березня суд залишив під вартою політолога Дудкіна, якого підозрюють у держзраді.

13 квітня депутати від ОПЗЖ внесли 2 млн гривень застави за арештованого політолога Дудкіна.