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14 квітня 2021, 16:20 1242

Політолог Юрій Дудкін вийшов із СІЗО під заставу в 2 млн гривень

14 квітня 2021, 16:20 1242
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Його звинувачують у причетності до підривної діяльності на користь російських спецслужб
Його звинувачують у причетності до підривної діяльності на користь російських спецслужб
Фото: Telegram
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Політолога Юрія Дудкіна випустили із слідчого ізолятора під заставу у розмірі 2 млн гривень за рішенням Київського апеляційного суду.

Про це у Facebook повідомив голова Харківської міської організації ОПЗЖ Андрій Лесик, передає RegioNews.

13 квітня депутати від цієї ж партії Віктор Чорний и Андрій Лесик внесли за Дудкіна, якого заарештували 25 лютого по підозрою в державній зраді, заставу.

Отримуємо в суді останній документ, що дає можливість забрати Юрія Дудкіна з ізолятора СБУ", – написав Лесик.

Згодом він повідомив, що Дудкін вийшов на свободу.

Нагадаємо, 24 лютого, політексперт Дудкін заявив про обшуки у себе вдома: звинувачують у держзраді. Експерт був частим гостем "медведчуківських" телеканалів.

У той же день СБУ вручила підозру в держзраді політексперту з каналів Медведчука Дудкіну. Його звинувачують у причетності до підривної діяльності на користь російських спецслужб.

25 лютого підозрюваного у держзраді політексперта Дудкіна заарештували на два місяці.

18 березня суд залишив під вартою політолога Дудкіна, якого підозрюють у держзраді.

13 квітня депутати від ОПЗЖ внесли 2 млн гривень застави за арештованого політолога Дудкіна.

Юрій Дудкін суд СІЗО залог державна зрада

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