Депутати від ОПЗЖ внесли 2 млн гривень застави за арештованого політолога Дудкіна
Раніше внести за нього заставу дозволив суд
Раніше внести за нього заставу дозволив суд
Депутати від ОПЗЖ внесли 2 мільйони гривень застави за арештованого політолога Юрія Дудкіна, якому інкримінують державну зраду.
Про це повідомив депутат від ОПЗЖ Андрій Лесик на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.
Заставу за арештованого політолога Дудкіна внесено.
Гроші вже на депозитному рахунку Київського Апеляційного суду, - написав Андрій Лесик.
Дудкіну інкримінують державну зраду. За інформацією правоохоронців, Дудкін нібито за гроші виконував пропагандистські завдання в інтересах РФ.
Залог 2000000 грн за Юрия Дудкина от депутатов фракции ОПЗЖ внесён. Деньги уже на депозитном счету Киевского Аппеляционного суда.Posted by Андрей Лесик on Tuesday, April 13, 2021
Як повідомлялося 24 лютого, політексперт Дудкін заявив про обшуки у себе вдома: звинувачують у держзраді. Експерт був частим гостем "медведчуківських" телеканалів.
У той же день СБУ вручила підозру в держзраді політексперту з каналів Медведчука Дудкіну. Його звинувачують у причетності до підривної діяльності на користь російських спецслужб.
25 лютого підозрюваного у держзраді політексперта Дудкіна заарештували на два місяці.
18 березня суд залишив під вартою політолога Дудкіна, якого підозрюють у держзраді.
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