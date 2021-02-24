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24 лютого 2021, 17:57 12

СБУ вручила підозру у держзраді політексперту з каналів Медведчука Дудкіну

24 лютого 2021, 17:57 12
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Його звинувачують у причетності до підривної діяльності на користь російських спецслужб
Його звинувачують у причетності до підривної діяльності на користь російських спецслужб
Фото: із відкритих джерел
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Працівники Служби безпеки України повідомили про підозру в роботі на іноземні спецслужби військовому та політичному експерту Юрію Дудкіну, який був частим гостем телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

У межах досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що за завданням кураторів киянин створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів (групи в соціальних мережах, YouTube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з РФ. На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського "Первого канала” та агенції "News Front”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначають, що Юрій Дудкін особисто брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах.

Там він не тільки сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, а й систематично отримував за це грошову винагороду від замовників”, - додали в СБУ.

Юрію Дудкіну вручили підозру за ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Наразі його затримали.

У відомстві додали, що результати експертних досліджень підтверджують ознаки такої підривної діяльності на шкоду державній безпеці, у цій справі тривають психологічні та фоноскопічні експертизи.

Нагадаємо, вранці 24 лютого політексперт Дудкін заявив про обшуки у себе вдома і що його звинувачують у державній зраді.

підозра СБУ кримінальна справа держзрада телеканал експерт

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