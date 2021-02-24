Політексперт Дудкін заявив про обшуки у себе вдома: звинувачують у держзраді

Експерт був частим гостем "медведчуківських" телеканалів

Експерт був частим гостем "медведчуківських" телеканалів

Фото: golospravdy.eu

Український військовий і політичний експерт Юрій Дудкін, який був частим гостем підсанкційних телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, повідомив про обшуки у себе вдома.

Про це Юрій Дудкін повідомив у себе в Facebook, передає RegioNews.

У мене обшук, звинувачення у державній зраді...", - написав він.

Відомо, що раніше Дудкін висловив думку, що санкції президента щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, і ZIK - це перший крок до встановлення диктатури й використання методів інформаційної блокади.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

3 лютого у Мінкульту заявили, що проситимуть YouTube заблокувати канали NewsOne, ZIK та "112 Україна".