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14 квітня 2021, 10:51 9

В Україні під час карантину втричі побільшало кримінальних справ про домашнє насильство

14 квітня 2021, 10:51 9
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Рixabay
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З 2019 по 2020 рік в Україні втричі побільшало судових справ, які стосуються домашнього насильства.

Про це пише RegioNews з посиланням на Оpendatabot.

Так, повідомляється, що у 2019 році велося 626 кримінальних справ, а у 2020 їх стало вже 1877 (926 вироків були обвинувальними).

Адміністративні судові справи по домашньому насильству, тобто такі, де відбувалося психологічне, економічне чи фізичне насильство, яке не вплинуло на здоров’я людини, також збільшилися. В 2019-му році їх було 108 791, а в 2020-му — 124 770.

"Збільшення кількості судових справ можна вважати позитивною тенденцією: все більше жінок дізнаються про можливість відстоювати свої права в суді та звертаються по допомогу. Домашнє насильство криміналізовано в Україні з 2017 року, коли був прийнятий закон № 2227-VIII. Перші кримінальні справи по цим статтям було розглянуто лише в 2019 році", — розповів Микита Підгайний, юрист Опендатабот.

Як повідомила директорка департаменту Національних гарячих ліній організації "Ла Страда" Альона Кривуляк, всього за 2020 рік їхня організація отримала понад 30 тисяч звернень за допомогою.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора підозрюють співробітника СБУ у викраденні людини та вимаганні 1,6 млн грн.

суд Україна насильство поліція Опендатабот

 
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