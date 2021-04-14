Политолог Юрий Дудкин вышел из СИЗО под залог в 2 млн гривен

Его обвиняют в причастности к подрывной деятельности в пользу российских спецслужб

Его обвиняют в причастности к подрывной деятельности в пользу российских спецслужб

Фото: Telegram

Политолога Юрия Дудкина выпустили из следственного изолятора под залог в размере 2 млн гривен по решению Киевского апелляционного суда.

Об этом в Facebook сообщил председатель Харьковской городской организации ОПЗЖ Андрей Лесик, передает RegioNews.

13 апреля депутаты от этой же партии Виктор Черный и Андрей Лесик внесли за Дудкина, которого арестовали 25 февраля по подозрению в государственной измене, залог.

Получаем в суде последний документ, дающий возможность забрать Юрия Дудкина из изолятора СБУ", - написал Лесик.

Позже он сообщил, что Дудкин вышел на свободу.

Напомним, 24 февраля, политэксперт Дудкин заявил об обысках у себя дома: обвиняют в госизмене. Эксперт был частым гостем "медведчуковских" телеканалов.

В тот же день СБУ вручила подозрение в госизмене политэксперту из каналов Медведчука Дудкину. Его обвиняют в причастности к подрывной деятельности в пользу российских спецслужб.

25 февраля подозреваемого в госизмене политэксперта Дудкина арестовали на два месяца.

18 марта суд оставил под стражей политолога Дудкина, которого подозревают в госизмене.

13 апреля Депутаты от ОПЗЖ внесли 2 млн гривен залога за арестованного политолога Дудкина.