14:16  14 апреля
Кабмин одобрил увольнение главы Кировоградской ОГА Назаренко
10:46  14 апреля
Ликвидация ОАСК: в суде считают решение Зеленского попыткой перехода на внешнее управление
08:11  14 апреля
На Донбассе обострение: погиб военнослужащий, трое бойцов ранены
UA | RU
UA | RU
14 апреля 2021, 16:20 1237

Политолог Юрий Дудкин вышел из СИЗО под залог в 2 млн гривен

14 апреля 2021, 16:20 1237
Читайте також українською мовою
Его обвиняют в причастности к подрывной деятельности в пользу российских спецслужб
Его обвиняют в причастности к подрывной деятельности в пользу российских спецслужб
Фото: Telegram
Читайте також
українською мовою

Политолога Юрия Дудкина выпустили из следственного изолятора под залог в размере 2 млн гривен по решению Киевского апелляционного суда.

Об этом в Facebook сообщил председатель Харьковской городской организации ОПЗЖ Андрей Лесик, передает RegioNews.

13 апреля депутаты от этой же партии Виктор Черный и Андрей Лесик внесли за Дудкина, которого арестовали 25 февраля по подозрению в государственной измене, залог.

Получаем в суде последний документ, дающий возможность забрать Юрия Дудкина из изолятора СБУ", - написал Лесик.

Позже он сообщил, что Дудкин вышел на свободу.

Напомним, 24 февраля, политэксперт Дудкин заявил об обысках у себя дома: обвиняют в госизмене. Эксперт был частым гостем "медведчуковских" телеканалов.

В тот же день СБУ вручила подозрение в госизмене политэксперту из каналов Медведчука Дудкину. Его обвиняют в причастности к подрывной деятельности в пользу российских спецслужб.

25 февраля подозреваемого в госизмене политэксперта Дудкина арестовали на два месяца.

18 марта суд оставил под стражей политолога Дудкина, которого подозревают в госизмене.

13 апреля Депутаты от ОПЗЖ внесли 2 млн гривен залога за арестованного политолога Дудкина.

Юрий Дудкин суд СИЗО залог государственная измена

У Зеленского рассказали, когда Рада рассмотрит законопроект о ликвидации ОАСК
14 апреля 2021, 14:51
В Раде появился текст президентского законопроекта о ликвидации ОАСК
14 апреля 2021, 11:33
В Украине во время карантина втрое увеличилось количество уголовных дел о домашнем насилии
14 апреля 2021, 10:51
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua