Підозрюваного в держзраді політексперта Дудкіна заарештували на два місяці - ЗМІ

Поки що невідомо, чи передбачає арешт Дудкіна право внесення застави

Поки що невідомо, чи передбачає арешт Дудкіна право внесення застави

Фото: із відкритих джерел

Печерський районний суд міста Києва заарештував на два місяці політичного експерта Юрія Дудкіна, який виступав в ефірі телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, і якому раніше СБУ вручила підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Українська правда, РБК-Україна, передає RegioNews.

Юрія Дудкіна затримали вчора, 24 лютого і вручили підозру за ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Наразі не відомо, чи передбачає арешт Дудкіна можливість внесення застави.

Проросійському "експерту", якому 24 лютого СБУ оголосила про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 24 лютого політексперт Дудкін заявив про обшуки у себе вдома і що його звинувачують у державній зраді.

Того ж дня СБУ вручила підозру у держзраді Дудкіну, його звинувачують у причетності до підривної діяльності на користь російських спецслужб.