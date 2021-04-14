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14 апреля 2021, 14:51 51

У Зеленского рассказали, когда Рада рассмотрит законопроект о ликвидации ОАСК

14 апреля 2021, 14:51 51
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Фото: из открытых источников
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Законопроект президента Владимира Зеленского №5369 о ликвидации Окружного административного суда города Киева Верховная Рада рассмотрит в первом чтении на следующей пленарной неделе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского, передает RegioNews.

Я думаю, что на следующей пленарной неделе мы сможем в первом чтении принять этот законопроект", - заявил Вениславский.

Он добавил, что не видит юридических оснований для получения отрицательного заключения комитета по вопросам правовой политики, и поэтому будет сокращен срок внесения альтернативных проектов законов.

Напомним, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева.

В тот же день в Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, документу предоставлен статус неотложного.

Позже судья Вовк прокомментировал закон Зеленского об ОАСК, он утверждает, что суд продолжает работать в штатном режиме.

14 апреля в Раде появился текст президентского законопроекта о ликвидации ОАСК.

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