Ліквідація ОАСК: в суді вважають рішення Зеленського спробою переходу на зовнішнє управління

Наразі текст проєкту закону про ліквідацію ОАСК не відомий

Наразі текст проєкту закону про ліквідацію ОАСК не відомий

Фото: з відкритих джерел

В Окружному адміністративному суді Києва заявили, що продовжують свою роботу в штатному режимі, адже зараз у провадженні суду перебуває майже 45 тисяч справ і матеріалів. Також в ОАСК впевнені, що нова судова реформа, яку зараз намагаються нав'язати Україні, спрямована не на створення незалежної судової влади, а для підпорядкування її антиконституційного зовнішнього управління.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає RegioNews.

Ми продовжуємо свою роботу в штатному режимі, адже зараз у провадженні суду перебуває майже 45 тис. справ і матеріалів, які "самі себе не розглянуть", - йдеться в заяві.

У ОАСК звернули увагу, що баланс довіри-недовіри до місцевих судів складає -48,5%. При цьому аналогічний показник для державного апарату, Верховної Ради, Кабінету міністрів, НАБУ, САП перевищує -50%.

Однак, низький рейтинг довіри до зазначених соціальних інститутів не став, і не може стати підставою для ліквідації зазначених установ", - заявили в суді.

У ОАСК впевнені, що численні публікації про низький рівень довіри серед населення до судів, не відповідають дійсності. "Головною причиною, чому діяльність ОАСК в новинах висвітлювалася негативно і критикувалася посадовцями, було і залишається те, що у суду є особливі повноваження, а саме - розгляд справ щодо центральних органів виконавчої влади", - пояснили в суді.

В адмінсуді відзначили, що ініціатори реформи судової системи знаходяться не в Україні.

"Нова судова реформа, яку зараз намагаються нав'язати Україні, аналогічно готується не в Україні. І вона спрямована не на створення незалежної судової влади в Україні, а для підпорядкування її антиконституційного зовнішнього управління. На питаннях судової реформи щорічно паразитують особи, які споживають гранти, і які, очевидно, не зацікавлені в стабільній і якісній роботі судової влади", - впевнені в ОАСК.

Нагадаємо, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.