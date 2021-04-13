Доба в ООС: три порушення режиму припинення вогню

Українські війська мають бойові втрати

Українські війська мають бойові втрати

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З початку цієї доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляють у штабі ООС, передає RegioNews.

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік селища Південне, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу селища Первомайське ворог здійснив обстріл із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, йдеться в повідомленні.

В районі населеного пункту Майорськ, БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснив скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

Командування об’єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Ще 2 військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення. Воїнам оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Також піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 14 гектарів території та передали на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє поранені. Поранених воїнів доправлено до лікувального закладу.

Сьогодні на Буковині оголосили дводенну жалобу за загиблими на фронті бійцями. Учора й сьогодні на фронті загинули буковинці.

Також у Маріуполі зникли троє солдатів ЗСУ. Вони не прийшли на ранкове шикування в понеділок, 12 квітня.