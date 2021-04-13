На Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє поранені

Поранених воїнів доправлено до лікувального закладу

Поранених воїнів доправлено до лікувального закладу

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 12 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, серед яких 15 - обстріли позицій українських захисників та 2 - дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу селища Південне противник вів обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, з озброєння БМП-1, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік населених пунктів Шуми та Зайцеве російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу селища Новгородське окупанти відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів. У напрямку селища Золоте-4 бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Піски, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, а біля Кам’янки - зі стрілецької зброї.

Внаслідок прицільного обстрілу позицій наших підрозділів збройними формуваннями Російської Федерації, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав вогнепальне кульове поранення, не сумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у напрямку населеного пункту Зайцеве, ворог двічі здійснив дистанційне мінування цивільної інфраструктури з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Військовослужбовці ЗСУ зафіксували два гранатометних постріли з окупованого Первомайську у напрямку населеного пункту Катеринівка, що на підконтрольній Урядові України території.

Станом на 7 годину ранку, 13 квітня, російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, з яких 1 обстріл позицій українських захисників та 2 перетини лінії розмежування ворожим БПЛА.

Так, неподалік населеного пункту Південне противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

В районі населеного пункту Майорське, БПЛА противника перетнувші лінію розмежування здійснили скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, не сумісне з життям", - повідомили у штабі.

Ще 2 військовослужбовці зі складу об’єднаних сил отримали поранення. Воїнам оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

Нагадаємо, добою раніше зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.