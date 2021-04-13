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На Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє поранені
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13 квітня 2021, 13:59 419

У Маріуполі зникли троє солдатів ЗСУ

13 квітня 2021, 13:59 419
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Вони не прийшли на ранкове шикування в понеділок, 12 квітня
Вони не прийшли на ранкове шикування в понеділок, 12 квітня
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В зоні проведення ООС на Донбасі одразу троє військовослужбовців ВСУ не прийшли на ранкове шикування в понеділок, 12 квітня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеграм-канал "Черговий ООС".

Інцидент стався в 56-ї окремої мотопіхотної бригади, що дислокована в Маріуполі в безпосередній близькості від передової.

"На ранкове шикування не прийшли одразу троє військовослужбовців: солдати Вірієнко Євген Андрійович 20.01.1994 р. н. і Ломакін Роман Олександрович 22.08.1994 р. н. та старший солдат Нагорний Сергій Анатолійович 08.11.1979 р. На телефонні дзвінки не відповідають, на місцях проживання відсутні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 квітня на Донеччині загинули двоє українських військових, ще двоє поранені.

Донбас ООС Україна війна Маріуполь

 
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