У Маріуполі зникли троє солдатів ЗСУ
Вони не прийшли на ранкове шикування в понеділок, 12 квітня
Вони не прийшли на ранкове шикування в понеділок, 12 квітня
В зоні проведення ООС на Донбасі одразу троє військовослужбовців ВСУ не прийшли на ранкове шикування в понеділок, 12 квітня.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеграм-канал "Черговий ООС".
Інцидент стався в 56-ї окремої мотопіхотної бригади, що дислокована в Маріуполі в безпосередній близькості від передової.
"На ранкове шикування не прийшли одразу троє військовослужбовців: солдати Вірієнко Євген Андрійович 20.01.1994 р. н. і Ломакін Роман Олександрович 22.08.1994 р. н. та старший солдат Нагорний Сергій Анатолійович 08.11.1979 р. На телефонні дзвінки не відповідають, на місцях проживання відсутні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 12 квітня на Донеччині загинули двоє українських військових, ще двоє поранені.
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