Стало відомо ім'я військового, який загинув сьогодні на Донбасі
Він отримав смертельні поранення в результаті атаки безпілотника противника
Він отримав смертельні поранення в результаті атаки безпілотника противника
У ході загострення на Донбасі загинув військовий з Чернівців Олексій Мамчій. Він отримав смертельні поранення в результаті атаки безпілотника противника.
Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише RegioNews.
"Ще одна трагічна звістка з фронту, російські агресори вбили сьогодні вранці на бойових позиціях в районі Майорського захисника України, старшого солдата Олексія Мамчія", - зазначив Осачук.
Він також додав, що молодший брат загиблого - Станіслав Мамчій - також віддав своє життя на фронті.
Ще одна трагічна звістка з фронту, російські агресори вбили сьогодні зранку на бойових позиціях в районі Майорського...Posted by Сергій Осачук on Tuesday, April 13, 2021
Нагадаємо, на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє поранені.
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