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На Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє поранені
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13 квітня 2021, 12:57 18

Стало відомо ім'я військового, який загинув сьогодні на Донбасі

13 квітня 2021, 12:57 18
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Він отримав смертельні поранення в результаті атаки безпілотника противника
Він отримав смертельні поранення в результаті атаки безпілотника противника
Фото з відкритих джерел
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У ході загострення на Донбасі загинув військовий з Чернівців Олексій Мамчій. Він отримав смертельні поранення в результаті атаки безпілотника противника.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише RegioNews.

"Ще одна трагічна звістка з фронту, російські агресори вбили сьогодні вранці на бойових позиціях в районі Майорського захисника України, старшого солдата Олексія Мамчія", - зазначив Осачук.

Він також додав, що молодший брат загиблого - Станіслав Мамчій - також віддав своє життя на фронті.

Ще одна трагічна звістка з фронту, російські агресори вбили сьогодні зранку на бойових позиціях в районі Майорського...

Posted by Сергій Осачук on Tuesday, April 13, 2021

Нагадаємо, на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє поранені.

Донбас ООС Україна війна смерті

 
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