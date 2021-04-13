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13 квітня 2021, 12:09 62

Двоє п'яних бойовиків підірвалися на власних мінах - розвідка

13 квітня 2021, 12:09 62
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В результаті підриву вони втратили кінцівки
В результаті підриву вони втратили кінцівки
Фото: з відкритих джерел
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На тимчасово непідконтрольній українському урядові частині Донецької області двоє бойовиків у п'яному стані вийшли на власне мінне поле, де підірвалися. Їх госпіталізували до лікувального закладу населеного пункту Єнакієво.

Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичної угруповання "Північ", передає RegioNews.

Як стало відомо з попереднього лікарського анамнезу, "героїчні" алкомандри вартували окупантам втрати декількох кінцівок. Наразі відомо, що на двох у них залишилась непарна кількість ніг... Що закопав - на тому й підірвався. Карма вона така", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, серед яких 15 - обстріли позицій українських захисників та 2 - дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

Донбас ООС війна військова техніка бойовики

 
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