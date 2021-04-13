Двоє п'яних бойовиків підірвалися на власних мінах - розвідка
На тимчасово непідконтрольній українському урядові частині Донецької області двоє бойовиків у п'яному стані вийшли на власне мінне поле, де підірвалися. Їх госпіталізували до лікувального закладу населеного пункту Єнакієво.
Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичної угруповання "Північ", передає RegioNews.
Як стало відомо з попереднього лікарського анамнезу, "героїчні" алкомандри вартували окупантам втрати декількох кінцівок. Наразі відомо, що на двох у них залишилась непарна кількість ніг... Що закопав - на тому й підірвався. Карма вона така", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, серед яких 15 - обстріли позицій українських захисників та 2 - дистанційне мінування мінами ПОМ-2.