На Луганщині п’ятьох організаторів незаконного "референдуму" посадили до в'язниці

Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років

Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років

Фото: МВС

На Луганщині притягнуто до кримінальної відповідальності організаторів незаконного "референдуму" 2014 року. Вони брали активну участь у заходах зі зміни територіальної цілісності України на користь окупаційної влади РФ.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МВС. Так, районний суд Луганської області, визнав винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 110 КК України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", п’ятьох українців - прихильників "псевдодержави". Суд призначив зловмисникам покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з іспитовим терміном 1 рік. Нагадаємо, СБУ затримала бойовика "ЛНР", який влаштувався на роботу в МВС.

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