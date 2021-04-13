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13 квітня 2021, 13:52 537

На Луганщині п’ятьох організаторів незаконного "референдуму" посадили до в'язниці

13 квітня 2021, 13:52 537
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Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років
Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років
Фото: МВС
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На Луганщині притягнуто до кримінальної відповідальності організаторів незаконного "референдуму" 2014 року. Вони брали активну участь у заходах зі зміни територіальної цілісності України на користь окупаційної влади РФ.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МВС.

Так, районний суд Луганської області, визнав винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 110 КК України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", п’ятьох українців - прихильників "псевдодержави".

Суд призначив зловмисникам покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з іспитовим терміном 1 рік.

Нагадаємо, СБУ затримала бойовика "ЛНР", який влаштувався на роботу в МВС.

суд РФ МВС Луганська область територія

 
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