09:15  13 апреля
В Украине зафиксировано еще 457 летальных случаев от COVID-19
20:30  13 апреля
Нардепы вернули выплаты больничных в случае болезни или травм
18:51  13 апреля
Сутки в ООС: три нарушения режима прекращения огня
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2021, 18:51 6

Сутки в ООС: три нарушения режима прекращения огня

13 апреля 2021, 18:51 6
Читайте також українською мовою
Украинские войска имеют боевые потери
Украинские войска имеют боевые потери
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С начала этих суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщают в штабе ООС, передает RegioNews.

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи поселка Южное, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи поселка Первомайское враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, говорится в сообщении.

В районе населенного пункта Майорск, БПЛА противника, пересекая линию разграничения, осуществил сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Еще 2 военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Воинам оперативно оказана медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Также пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 14 гектаров территории и передали на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены. Раненые воины доставлены в лечебное учреждение.

Сегодня на Буковине объявили двухдневный траур по погибшим на фронте бойцам. Вчера и сегодня на фронте погибли буковинцы.

Также в Мариуполе пропали трое солдат ВСУ. Они не пришли на утреннее построение в понедельник, 12 апреля.

ООС РФ боевики обстрелы погибшие оккупанты ранение

На Луганщине пятерых организаторов незаконного "референдума" посадили в тюрьму
13 апреля 2021, 13:52
Стало известно имя военного, погибшего сегодня на Донбассе
13 апреля 2021, 12:57
Двое пьяных боевиков подорвались на собственных минах - разведка
13 апреля 2021, 12:09
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram