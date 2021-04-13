Сутки в ООС: три нарушения режима прекращения огня

Украинские войска имеют боевые потери

Украинские войска имеют боевые потери

Фото из открытых источников

С начала этих суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщают в штабе ООС, передает RegioNews.

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи поселка Южное, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи поселка Первомайское враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, говорится в сообщении.

В районе населенного пункта Майорск, БПЛА противника, пересекая линию разграничения, осуществил сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Еще 2 военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Воинам оперативно оказана медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Также пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 14 гектаров территории и передали на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены. Раненые воины доставлены в лечебное учреждение.

Сегодня на Буковине объявили двухдневный траур по погибшим на фронте бойцам. Вчера и сегодня на фронте погибли буковинцы.

Также в Мариуполе пропали трое солдат ВСУ. Они не пришли на утреннее построение в понедельник, 12 апреля.