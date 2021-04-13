На Буковині оголосили дводенну жалобу за загиблими на фронті бійцями

Учора й сьогодні на фронті загинули буковинці

Учора й сьогодні на фронті загинули буковинці

Фото з відкритих джерел

У Чернівецькій області 13 та 14 квітня оголошено днями жалоби за загиблими на фронті військовослужбовцями з Буковини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Чернівецької ОДА.



Зазначається, що відповідне розпорядження підписав голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Напередодні ворожа куля обірвала життя 24-річного Ярослава Карлійчука із села Черепківці, що у Глибоцькій територіальній громаді.

Також поблизу Майорського від осколкового поранення загинув 40-річний чернівчанин Олексій Мамчій.

На знак скорботи на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущено Державні Прапори України, скасовано всі розважальні заходи, внесено зміни до програми теле- та радіомовлення. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих, – йдеться у дописі.

На Буковині 13 та 14 квітня оголошено днями жалоби за загиблими на Сході захисниками. Відповідне розпорядження... Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Tuesday, April 13, 2021

Як повідомлялося 12 квітня, загиблий цього дня в ООС боєць - буковинець. Він проходив службу в підрозділі, що дислокується у Коломиї на Прикарпатті.

Сьогодні стало відомо ім'я військового, який загинув 13 квітня на Донбасі. Він отримав смертельні поранення в результаті атаки безпілотника противника.