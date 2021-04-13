09:15  13 квітня
В Україні зафіксовано ще 457 летальних випадків від COVID-19
08:41  13 квітня
Одеська мерія повністю перейшла на українську мову
08:56  13 квітня
На Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє поранені
UA | RU
UA | RU
13 квітня 2021, 15:19 73

На Буковині оголосили дводенну жалобу за загиблими на фронті бійцями

13 квітня 2021, 15:19 73
Читайте также на русском языке
Учора й сьогодні на фронті загинули буковинці
Учора й сьогодні на фронті загинули буковинці
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Чернівецькій області 13 та 14 квітня оголошено днями жалоби за загиблими на фронті військовослужбовцями з Буковини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Чернівецької ОДА.

Зазначається, що відповідне розпорядження підписав голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Напередодні ворожа куля обірвала життя 24-річного Ярослава Карлійчука із села Черепківці, що у Глибоцькій територіальній громаді.

Також поблизу Майорського від осколкового поранення загинув 40-річний чернівчанин Олексій Мамчій.

На знак скорботи на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущено Державні Прапори України, скасовано всі розважальні заходи, внесено зміни до програми теле- та радіомовлення. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих, – йдеться у дописі.

На Буковині 13 та 14 квітня оголошено днями жалоби за загиблими на Сході захисниками. Відповідне розпорядження...

Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Tuesday, April 13, 2021

Як повідомлялося 12 квітня, загиблий цього дня в ООС боєць - буковинець. Він проходив службу в підрозділі, що дислокується у Коломиї на Прикарпатті.

Сьогодні стало відомо ім'я військового, який загинув 13 квітня на Донбасі. Він отримав смертельні поранення в результаті атаки безпілотника противника.

ООС загиблі Буковина траур ОДА

У Маріуполі зникли троє солдатів ЗСУ
13 квітня 2021, 13:59
Двоє п'яних бойовиків підірвалися на власних мінах - розвідка
13 квітня 2021, 12:09
На Донбасі неспокійно: 9 порушень режиму "тиші" від початку доби
12 квітня 2021, 18:37
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Українські мільярдери: як змінилися їхні статки за останній кризовий рік
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram