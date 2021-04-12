Суд визнав незаконною вказівку Терехова зняти білборди з рекламою Добкіна

Комунальники Харківської міськради порушили договір

Комунальники Харківської міськради порушили договір

Фото: із відкритих джерел

Господарський суд Харківської області задовольнив позов рекламної компанії проти міської влади, яка мала намір демонтувати білборди з рекламою міського голови Харкова (2006-2010) Михайла Добкіна.

Про це йдеться в рішенні Господарського суду Харківської області від 8 квітня 2021 року, яке є в розпорядженні редакції RegioNews.

Згідно із документом, ТОВ "Рекламне агентство Давид Плюс" звернулося до суду з проханням заборонити харківському КП "Міський інформаційний центр" проводити демонтаж рекламних конструкцій, що належать рекламній компанії.

Відзначимо, що мова йде про білборди, які містять рекламу Михайла Добкіна. Ці рекламні конструкції міська влада Харкова збиралася демонтувати під формальним приводом - "заважають проведенню робіт по ремонту та заміні інженерних мереж".

Рекламне агентство звинуватило КП "Міський інформаційний центр" в тому, що ті не надали ніяких документів на підтвердження реальності запланованих ремонтних робіт, на проведення яких посилалися.

Більше того, комунальники Харківської міськради порушили договір, за яким повинні були в триденний термін письмово сповістити про проведення запланованих робіт і в 10-денний термін з початку реконструкції/ремонту, і в разі згоди власника рекламних носіїв, запропонувати нові рівноцінні місця.

Замість повідомлення про надання рівноцінних місць, в листі КП "Міський інформаційний центр" повідомляється про необхідність звернутися до відділу реклами Департаменту контролю виконавчого комітету Харківської міськради", - наводяться слова позивача в судовому рішенні.

Також у своєму позові рекламне агентство заявляє про втручання у вільну господарську діяльність з боку КП "Міський інформаційний центр". Це, на думку позивача, може перешкодити їх подальшій законній діяльності.

В результаті, Господарський суд Харківської області ухвалив рішення, яким заборонив КП "Міський інформаційний центр" проводити демонтаж рекламних конструкцій за вказаними в позовній заяві адресами.

Рішення вступає в силу 8 квітня і підлягає негайному виконанню з дня його ухвалення... Оскарження рішення не скасовує його виконання", - йдеться в результативній частині судового рішення.

Як раніше повідомляв RegioNews, Харківська міська влада постановила демонтувати білборди, на яких розміщена реклама міського голови Харкова (2006-2010) Михайла Добкіна.

Добкін був Харківським міським головою в 2006-2010 роках і заявив про намір балотуватися в мери Харкова на позачергових виборах, призначених на 31 жовтня. Експерти вважають високими шанси Михайла Добкіна перемогти на виборах тимчасово виконуючого обов'язки мера Харкова Ігоря Терехова.

Проведене 28 березня "Українською соціологічною платформою" опитування харків'ян свідчить про те, що Михайло Добкін є лідером симпатій виборців - в першому і другому турах він перемагає Терехова.

Як раніше писав RegioNews із посиланням на джерело в міськраді, тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов почав війну з рекламниками, які розміщують в місті білборди з рекламою його головного конкурента на майбутніх мерських виборах Михайла Добкіна. Зокрема, директор Департаменту контролю міськради Олексій Артикуленко отримав команду в терміновому порядку розпочати демонтаж реклами Добкіна під виглядом боротьби з незаконною рекламою.

Також нагадаємо, що раніше ми писали, що харківська праворадикальна організація "Фрайкор", яка вже двічі пошкоджувала білборди, на яких розміщена реклама Михайла Добкіна, є союзником в.о. мера Харкова Ігоря Терехова.