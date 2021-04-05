У страха великі очі. Терехов доручив знести білборди з рекламою Добкіна

Більше двох десятків рекламних носіїв у різних районах Харкова підлягають знесенню

Більше двох десятків рекламних носіїв у різних районах Харкова підлягають знесенню

Про це йдеться в офіційних листах Харківської міськради до власників рекламних конструкцій. Документи є у розпорядженні редакції RegioNews.

З них випливає, що більше двох десятків рекламних носіїв у різних районах Харкова підлягають знесенню. Про це фірми-власники конструкцій "Давид" і "Давид Плюс" сповістив листами Департамент контролю виконавчого комітету Харківської міськради. Формальним приводом для свого рішення міськрада називає необхідність ремонту інженерних мереж і фасадів будинків, розташованих у безпосередній близькості до рекламоносіїв.

Інформуємо, що проведення робіт по ремонту/заміни інженерних мереж заважають спеціальні конструкції зовнішньої реклами, які належать належать ТОВ "Рекламне агенство "Давід", – йдеться в одному з листів.

Власникам рекламних носіїв рекомендовано звернутися в міські служби для вирішення питання про перенесення конструкцій в інші райони Харкова.

Примітно, що всі білборди, які підлягають демонтажу містять рекламу Михайла Добкіна.

Відзначимо, що рішення міськради щодо демонтажу конструкцій можуть бути оскаржені в суді.

Михайло Добкін був Харківським міським головою у 2006-2010 роках та заявив про намір балотуватися в мери Харкова на позачергових виборах, призначених на 31 жовтня. Експерти вважають високими шанси Михайла Добкіна перемогти на виборах тимчасово виконуючого обов'язки мера Харкова Ігоря Терехова.

Проведений 28 березня "Українською соціологічною платформою" опитування харків'ян свідчить про те, що Михайло Добкін є лідером симпатій виборців – у першому і другому турах він перемагає Терехова.

Як раніше писав RegioNews з посиланням на джерело в міськраді, тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов почав війну з рекламниками , які розміщують у місті білборди з рекламою його головного конкурента на майбутніх виборах мера Михайла Добкіна. Зокрема, директор Департаменту контролю міськради Олексій Артикуленко отримав команду в терміновому порядку розпочати демонтаж реклами Добкіна під виглядом боротьби з незаконною рекламою.