Суд признал незаконным указание Терехова снять билборды с рекламой Добкина

Коммунальщики Харьковского горсовета нарушили договор

Коммунальщики Харьковского горсовета нарушили договор

Фото: из открытых источников

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск рекламной компании против городской власти, которая намеревалась демонтировать билборды с рекламой городского головы Харькова (2006-2010) Михаила Добкина.

Об этом идет речь в решении Хозяйственного суда Харьковской области от 8 апреля 2021 года, которое есть в распоряжении редакции RegioNews.

Согласно документу, ООО "Рекламное агентство Давид Плюс" обратилось в суд с просьбой запретить харьковскому КП "Городской информационный центр" проводить демонтаж рекламных конструкций, принадлежащих рекламной компании.

Отметим, что речь идет о билбордах, которые содержат рекламу Михаила Добкина. Эти рекламные конструкции городская власть Харькова собиралась демонтировать под формальным предлогом – "мешают проведению работ по ремонту и замене инженерных сетей".

Рекламное агентство обвинило КП "Городской информационный центр" в том, что те не предоставили никаких документов в подтверждении реальности запланированных ремонтных работ, на проведение которых ссылались.

Более того, коммунальщики Харьковского горсовета нарушили договор, по которому должны были в трехдневный срок письменно известить о проведении запланированных работ и в 10-дневный срок с начала реконструкции/ремонта, и в случае согласия владельца рекламных носителей, предложить новые равноценные места.

Вместо сообщения о предоставлении равноценных мест, в письме КП "Городской информационный центр" сообщается о необходимости обратиться в отдел рекламы Департамента контроля исполнительного комитета Харьковского горсовета", – приводятся слова истца в судебном решении.

Также в своем иске рекламное агентство заявляет о вмешательстве в свободную хозяйственную деятельность со стороны КП "Городской информационный центр". Это, по мнению истца, может помешать их дальнейшей законной деятельности.

В результате, Хозяйственный суд Харьковской области принял решение, которым запретил КП "Городской информационный центр" проводить демонтаж рекламных конструкций по указанным в исковом заявлении адресам.

Решение вступает в силу 8 апреля и подлежит немедленному исполнению со дня его постановления… Обжалование решения не отменяет его исполнения", – говорится в результативной части судебного решения.

Как ранее сообщал RegioNews, Харьковская городская власть постановила демонтировать билборды, на которых размещена реклама городского головы Харькова (2006-2010) Михаила Добкина.

Добкин был Харьковским городским головой в 2006-2010 годах и заявил о намерении баллотироваться в мэры Харькова на внеочередных выборах, назначенных на 31 октября. Эксперты считают высокими шансы Михаила Добкина победить на выборах временно исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова.

Проведенный 28 марта "Украинской социологической платформой" опрос харьковчан свидетельствует о том, что Михаил Добкин является лидером симпатий избирателей – в первом и втором турах он побеждает Терехова.

Как ранее писал RegioNews со ссылкой на источник в горсовете, временный мэр Харькова Игорь Терехов начал войну с рекламщиками, которые размещают в городе билборды с рекламой его главного конкурента на предстоящих мэрских выборах Михаила Добкина. В частности, директор Департамента контроля горсовета Алексей Артикуленко получил команду в срочном порядке начать демонтаж рекламы Добкина под видом борьбы с незаконной рекламой.