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12 квітня 2021, 08:41 8

Тупицький скликає спецзасідання КСУ щодо свого звільнення

12 квітня 2021, 08:41 8
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Засідання має відбутись о 12 годині дня у понеділок
Засідання має відбутись о 12 годині дня у понеділок
Фото: з відкритих джерел
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Знятий з посади указом президента голова Конституційного суду України Олександр Тупицький скликає у понеділок, 12 квітня, спеціальне пленарне засідання КСУ щодо розгляду питання про звільнення себе та судді Олександра Касмініна з посади.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на документ, що є у розпорядженні УНН.

"Відповідно до статті 21, 33, 39 Закону України "Про Конституційний Суд України" скликати 12 квітня 2021 року о 12:00 спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України для розгляду питання про звільнення з посади суддів Конституційного Суду України Касмініна О.В. та Тупицького О. М. у зв’язку із видання указу президента України "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" № 124/2021 від 27 березня 2021 року", - йдеться у тексті розпорядження.

Нагадаємо, 27 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

суд засідання КСУ указ Олександр Тупицький

 
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