Тупицький скликає спецзасідання КСУ щодо свого звільнення

Засідання має відбутись о 12 годині дня у понеділок

Засідання має відбутись о 12 годині дня у понеділок

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Знятий з посади указом президента голова Конституційного суду України Олександр Тупицький скликає у понеділок, 12 квітня, спеціальне пленарне засідання КСУ щодо розгляду питання про звільнення себе та судді Олександра Касмініна з посади.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на документ, що є у розпорядженні УНН.

"Відповідно до статті 21, 33, 39 Закону України "Про Конституційний Суд України" скликати 12 квітня 2021 року о 12:00 спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України для розгляду питання про звільнення з посади суддів Конституційного Суду України Касмініна О.В. та Тупицького О. М. у зв’язку із видання указу президента України "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" № 124/2021 від 27 березня 2021 року", - йдеться у тексті розпорядження.

Нагадаємо, 27 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.