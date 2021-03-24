Терехов незаконно доручив знести в Харкові 50 білбордів з рекламою Добкіна

Конструкції демонтують під виглядом незаконної реклами

Конструкції демонтують під виглядом незаконної реклами

Виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов почав війну з рекламниками, які розміщують в місті білборди з рекламою його головного конкурента на майбутніх мерських виборах Михайла Добкіна.

Про це повідомило інформоване джерело в Харківській міськраді, пише RegioNews.

За його словами, директор Департаменту контролю міськради Олексій Артикуленко отримав команду в терміновому порядку розпочати демонтаж реклами Добкіна під виглядом боротьби з незаконною рекламою.

"Вчора Артикуленко доповідав по білбордах Добкіна. Артикуленко отримав завдання під будь-яким приводом демонтувати 50 конструкцій з рекламою Добкіна", - розповіло джерело.

Нагадаємо, раніше депутат Харківської міськради від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва заявила, що звернулася до Національного агентства щодо запобігання корупції із запитом про витрачені кошти на розміщення 400 білбордів із привітаннями Терехова жінок з 8 березня. За підрахунками Мустафаєвої, ця рекламна кампанія коштувала як мінімум 1,6 млн. Грн.

За словами Мустафаєвої, "якщо ми подивимося декларацію за 2019 рік пана Терехова, то ми побачимо, що його офіційний дохід становить 1,5 млн грн, іншого немає. Відповідно виникає питання, що за місяць Ігор Олександрович витратив свій річний дохід за 2019 рік?"

Депутат міськради також вказує, що "це не соціальна реклама тому, що рішення виконкому не було і навіть якщо б це була соціальна реклама, то там не повинно було бути написано, що вітає секретар міськради. Там повинно було бути написано "міська рада". Чому саме пан Терехов мав розміщуватися на бордах?". Мустафаєва додала, що НАЗК офіційно звернулося до Терехова з вимогою пояснень.

Раніше ми писали, що Терехов перед виборами привласнив чужу розробку з боротьби з наркотиками.

Також відомо, що людей в.о. мера Харкова Терехова накрили на роботі з "конвертом", а саму історію хочуть зам'яти.

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