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01 квітня 2021, 11:05 389

Гордон вважає, що найбільші шанси стати мером Харкова у Добкіна

01 квітня 2021, 11:05 389
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На його думку, в Харкові буде цікаве протистояння
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Відомий український журналіст Дмитро Гордон вважає, що найбільші шанси стати новим міським головою Харкова у Михайла Добкіна.

Як передає RegioNews, про це Гордон заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна-24".

Поки я бачу найбільші шанси у Михайла Добкіна. На сьогоднішній день", сказав Гордон.

Він зазначив, що тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов невміло копіює Кернеса.

Мої друзі в Харкові кажуть, що Терехов робить дуже незграбні кроки. Він намагається стати другим Кернесом – білборди розвішує, роздає вказівки і стукає кулаком по столу, навіть намагається копіювати інтонацію... Але другим Кернесом бути не можна", зазначив Гордон.

Нагадаємо, 28 березня, коли повинні були відбутися позачергові вибори міського голови Харкова, Українською соціологічною платформою було проведено соціологічне опитування на тему "Електоральні уподобання мешканців Харкова". Згідно з отриманими результатами, вибори в Харкові пройшли б у два тури, і в першому і другому найбільшу підтримку отримав би Михайло Добкін.

вибори мер Харків Дмитро Гордон Михайло Добкін Ігор Терехов

 
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