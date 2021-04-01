Гордон вважає, що найбільші шанси стати мером Харкова у Добкіна
Відомий український журналіст Дмитро Гордон вважає, що найбільші шанси стати новим міським головою Харкова у Михайла Добкіна.
Як передає RegioNews, про це Гордон заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна-24".
Поки я бачу найбільші шанси у Михайла Добкіна. На сьогоднішній день", – сказав Гордон.
Він зазначив, що тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов невміло копіює Кернеса.
Мої друзі в Харкові кажуть, що Терехов робить дуже незграбні кроки. Він намагається стати другим Кернесом – білборди розвішує, роздає вказівки і стукає кулаком по столу, навіть намагається копіювати інтонацію... Але другим Кернесом бути не можна", – зазначив Гордон.
Нагадаємо, 28 березня, коли повинні були відбутися позачергові вибори міського голови Харкова, Українською соціологічною платформою було проведено соціологічне опитування на тему "Електоральні уподобання мешканців Харкова". Згідно з отриманими результатами, вибори в Харкові пройшли б у два тури, і в першому і другому найбільшу підтримку отримав би Михайло Добкін.