Гордон вважає, що найбільші шанси стати мером Харкова у Добкіна

На його думку, в Харкові буде цікаве протистояння

На його думку, в Харкові буде цікаве протистояння

Як передає RegioNews, про це Гордон заявив в ефірі програми " Час Голованова " на телеканалі "Україна-24".

Поки я бачу найбільші шанси у Михайла Добкіна. На сьогоднішній день", – сказав Гордон.

Він зазначив, що тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов невміло копіює Кернеса.

Мої друзі в Харкові кажуть, що Терехов робить дуже незграбні кроки. Він намагається стати другим Кернесом – білборди розвішує, роздає вказівки і стукає кулаком по столу, навіть намагається копіювати інтонацію... Але другим Кернесом бути не можна", – зазначив Гордон.