Довибори в окрузі №87: суд визнав протиправним протокол ОВК про підсумки голосування

Вибори в окрузі із центром в місті Надвірна відбулися 28 березня

Вибори в окрузі із центром в місті Надвірна відбулися 28 березня

Фото: із відкритих джерел

В Івано-Франківську окружний адміністративний суд прийняв рішення про визнання протиправним протоколу окружної виборчої комісії, яким були встановлені підсумки голосування на довиборах в Раду в окрузі №87.

Про це у Facebook повідомив кандидат у нардепи Олександр Шевченко, передає RegioNews.

Рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду було визнано протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування на 87-му виборчому окрузі. Фактично ОВК знівелювала частину голосів виборців на деяких дільницях і не включила їхні голоси до загального протоколу. Власне, саме ці дільниці ми відстояли в судах і щодо них є відповідні рішення Феміди”, - написав він.

Шевченко додав, що тепер Центральна виборча комісія має право скасувати прокол ОВК, враховуючи рішення суду.

Нагадаємо, довибори на Франківщині: суд скасував усі постанови про недійсні вибори на дільницях.

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