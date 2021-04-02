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02 квітня 2021, 18:06 324

У Києві водії маршруток відмовляються з понеділка виходити на роботу

02 квітня 2021, 18:06 324
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Маршрутники заявляють, що перевезення пасажирів тільки за перепустками для них збиткове
Маршрутники заявляють, що перевезення пасажирів тільки за перепустками для них збиткове
Фото: із відкритих джерел
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У Києві у зв’язку із запровадженням локдауну та проїзду за перепустками водії маршруток масово відмовляються з понеділка, 5 квітня, виходити на роботу.

Про це повідомляє УНН із посиланням на голову Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігоря Мойсеєнка, передає RegioNews.

Ми просили, щоб з нами відбулися зустрічі, щоби ми напрацювали низку антикризових заходів, які дозволять з одного боку не допустити банкрутства перевізників, а з іншого - не допустити зупинки транспорту, погіршення якості обслуговування. На жаль, зустріч, яка планувалася на середу, перенесена на невизначений термін", - повідомив Мойсеєнко.

Він заявляє, що багато водіїв відмовляються виходити з понеділка на роботу через збитковість таких перевезень.

З понеділка я не розумію, як ми будемо працювати... Ми будемо пробувати максимальну кількість рухомого складу випустити, інше питання — наскільки нас вистачить, на два-три дні такої роботи", - заявив він.

Нагадаємо, Київ з 5 квітня вводить жорсткий локдаун, обмеження діятимуть до 16 квітня.

Раніше маршрутники анонсували підвищення вартості проїзду у Києві до 10 гривень і закликали владу офіційно заборонити роботу маршруток, щоб уникнути банкрутства перевізників.

Перед цим мер Києва Віталій Кличко пригрозив заборонити перевезення за недотримання карантинних норм.

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