У Києві водії маршруток відмовляються з понеділка виходити на роботу

Маршрутники заявляють, що перевезення пасажирів тільки за перепустками для них збиткове

Маршрутники заявляють, що перевезення пасажирів тільки за перепустками для них збиткове

Фото: із відкритих джерел

У Києві у зв’язку із запровадженням локдауну та проїзду за перепустками водії маршруток масово відмовляються з понеділка, 5 квітня, виходити на роботу.

Про це повідомляє УНН із посиланням на голову Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігоря Мойсеєнка, передає RegioNews.

Ми просили, щоб з нами відбулися зустрічі, щоби ми напрацювали низку антикризових заходів, які дозволять з одного боку не допустити банкрутства перевізників, а з іншого - не допустити зупинки транспорту, погіршення якості обслуговування. На жаль, зустріч, яка планувалася на середу, перенесена на невизначений термін", - повідомив Мойсеєнко.

Він заявляє, що багато водіїв відмовляються виходити з понеділка на роботу через збитковість таких перевезень.

З понеділка я не розумію, як ми будемо працювати... Ми будемо пробувати максимальну кількість рухомого складу випустити, інше питання — наскільки нас вистачить, на два-три дні такої роботи", - заявив він.

Нагадаємо, Київ з 5 квітня вводить жорсткий локдаун, обмеження діятимуть до 16 квітня.

Раніше маршрутники анонсували підвищення вартості проїзду у Києві до 10 гривень і закликали владу офіційно заборонити роботу маршруток, щоб уникнути банкрутства перевізників.

Перед цим мер Києва Віталій Кличко пригрозив заборонити перевезення за недотримання карантинних норм.