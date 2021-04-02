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02 квітня 2021, 17:27 19

У Київській області вирішили посилити карантин з 5 квітня

02 квітня 2021, 17:27 19
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Обмеження стосуються роботи громадського транспорту та закладів освіти
Обмеження стосуються роботи громадського транспорту та закладів освіти
Фото: із відкритих джерел
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У Київській області комісія з питань ТЕБ і НС під час позачергового засідання ухвалила рішенні запровадити додаткові обмеження у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу з 5 по 9 квітня.

Про це повідомив голова Київської ОДА Василь Володін, передає RegioNews.

За його словами, епідеміологічна ситуація в області складна, і потрібно докласти зусиль для стабілізації ситуації.

Високі показники інфікування на COVID-19 реєструють серед жителів Білоцерківського, Бучанського, Бориспільського районів. А є такі, де епідемічна ситуація не настільки напружена. В об’єднаних громадах ситуація також дуже різна", - сказав Володін.

Обласна комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення з 5 по 9 квітня запровадити наступні заходи:

  • рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;
  • дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;
  • здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;
  • проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;
  • рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

Кожна громада має окремо приймати рішення про застосування заходів, передбачених цим протоколом, оцінюючи ситуацію на своїй території", - додав Володін.

Нагадаємо, у Києві зайняті 84% COVID-ліжок, ситуація складна у трьох регіонах.

Київська область карантин ОДА Обмеження коронавірус

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