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02 апреля 2021, 18:06 548

В Киеве водители маршруток отказываются с понедельника выходить на работу

02 апреля 2021, 18:06 548
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Маршрутчики заявляют, что перевозка пассажиров только по пропускам для них убыточна
Маршрутчики заявляют, что перевозка пассажиров только по пропускам для них убыточна
Фото: из открытых источников
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В Киеве в связи с введением локдауна и проезда по пропускам водители маршруток массово отказываются с понедельника, 5 апреля, выходить на работу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игоря Моисеенко, передает RegioNews.

Мы просили, чтобы с нами прошли встречи, чтобы мы наработали ряд антикризисных мер, которые позволят с одной стороны не допустить банкротства перевозчиков, а с другой - не допустить остановки транспорта, ухудшения качества обслуживания. К сожалению, встреча, которая планировалась на среду, перенесена на неопределенный срок", - сообщил Моисеенко.

Он заявляет, что многие водители отказываются выходить с понедельника на работу из-за убыточности таких перевозок.

С понедельника я не понимаю, как мы будем работать ... Мы будем пробовать максимальное количество подвижного состава выпустить, другой вопрос - насколько нас хватит на два-три дня такой работы ", - заявил он.

Напомним, Киев с 5 апреля вводит жесткий локдаун, ограничения будут действовать до 16 апреля.

Ранее маршрутчики анонсировали повышение стоимости проезда в Киеве до 10 гривен и призвали власти официально запретить работу маршруток, чтобы избежать банкротства перевозчиков.

Перед этим мэр Киева Виталий Кличко пригрозил запретить перевозки за несоблюдение карантинных норм.

Киев карантин транспорт маршрутки перевозчики локдаун

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