Проїзд у маршрутках Києва вже цієї суботи підвищать до 10 грн

Маршрутники відповіли на погрози мера Києва Віталія Кличка заборонити перевезення через недотримання вимог карантину

Маршрутники відповіли на погрози мера Києва Віталія Кличка заборонити перевезення через недотримання вимог карантину

Фото: УНІАН

У маршрутках Києва цієї суботи вартість проїзду зросте до 10 гривень через карантинні обмеження “червоної” зони, які діють у столиці.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на заяву Асоціації перевізників Києва та Київської області, передає RegioNews.

Вони заявляють, що будуть просити владу міста офіційно заборонити роботу маршруток, щоб уникнути банкрутства, і перевозити половину пасажирів від кількості місць для сидіння не рентабельно.

Ми звертатимемося до київської міської влади, щоб нас зупинили офіційно. Тому що возити по 11 пасажирів - дуже збитково для нас. На нас також масово складають протоколи по 17 тис. грн штрафу, водії не можуть виганяти пасажирів і постійно вступати з ними в конфлікт під час спроби зайти в салон. Водії самовільно починають повертатися в парки, щоб їх не штрафували", - сказав голова Асоціації перевізників Ігор Мойсеєнко.

За його словами, вже в цю суботу, 27 березня близько 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду з 8 до 10 грн.

Мойсеєнко стверджує, що навіть таке підвищення ціни проїзду не компенсує навіть витрат на пальне, не кажучи про зарплати водіям.

Якщо ми просто стоїмо, ми зазнаємо збитків. Якщо ми працюємо, ці збитки ще більші. "Київпастрансу" простіше - їм виділяють мільярди гривень із бюджету, і вони можуть собі дозволити возити по два-три пасажири. У нас такої можливості немає, і ми хочемо, щоб нас офіційно зупинили”, - каже голова Асоціації.

Він також розповів, що станом на сьогодні, 24 березня водії маршруток Києва отримали близько 100 протоколів про виписання штрафу у розмірі 17 тис. грн, і більшість перевізників збанкрутує вже за тиждень роботи за правилами "червоної" зони.

Мойсеєнко зазначив, що сьогодні пасажири розбили скло двох маршрутних автобусів, постійно виникають конфліктні ситуації з пасажирами.

Нагадаємо, у "червоному" Києві транспортний колапс: люди блокують дороги.

Також мер Києва Віталій Кличко пригрозив заборонити перевезення за недотримання карантинних норм.