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24 березня 2021, 13:50 39

У Києві люди скаженіють через транспортний колапс, а Кличко погрожує зупинити перевезення

24 березня 2021, 13:50 39
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Київ з 23 березня в "червоній" зоні карантину
Київ з 23 березня в "червоній" зоні карантину
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У столиці люди продовжують скаженіти через обмеження за кількістю пасажирів у громадському транспорті, а мер Києва Віталій Кличко погрожує заборонити перевезення через недотримання карантинних норм.

Про це пише RegioNews.

Один з дивних випадків вдалося зняти на Петра Запорожця, де людина, яку не впустили в салон, в знак протесту почала просто йти по коліях.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко закликав киян в період карантинних обмежень користуватися громадським транспортом столиці за крайньої потреби, інакше не виключено ще більш жорсткий локдаун.

"Натовп в транспорті - це, я вважаю, безвідповідальністю тих людей, які не дотримуються рекомендацій та нехтують правилами, які роблять вигляд, що у нас ситуація нормальна і немає ніякого вірусу ", - заявив Кличко і додав, що якщо ситуація не покращиться, "і влада, і уряд буде ухвалювати рішення по зупинці громадського транспорту в столиці. Тоді буде дуже жорсткий локдаун".

Також він закликав керівників установ і підприємства некритичних сфер перевести співробітників на віддалену роботу, згідно з обмеженням "червоної" зони.

Раніше повідомлялося, що у "червоному" Києві транспортний колапс.

Україна Київ карантин транспорт Віталій Кличко

 
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