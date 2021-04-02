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02 квітня 2021, 17:50 237

Перепустки на транспорт і закриті школи: Чернігів з понеділка посилює карантин

02 квітня 2021, 17:50 237
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Фото: із відкритих джерел
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У Чернігові місцева влада вирішила посилити карантин з понеділка, 5 березня, у місті запроваджують проїзд у громадському транспорті за перепустками.

Про це повідомляє телеканал "Дитинець" із посиланням на мера Чернігова Владислава Атрошенка, передає RegioNews.

Як заявив мер міста, з понеділка у Чернігові забороняється:

  • відвідування закладів освіти, крім дитсадків;
  • відвідування цвинтарів на вихідних;
  • робота закладів, які продають каву та напої, крім роботи на винос.

Громадський транспорт працюватиме у спеціальному режимі - за спецперепустками", - заявив Атрошенко.

Нагадаємо, раніше мер Чернігова Атрошенко вакцинувався від COVID-19.

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