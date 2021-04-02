Перепустки на транспорт і закриті школи: Чернігів з понеділка посилює карантин
Чернігів та Чернігівська область перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки
Чернігів та Чернігівська область перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки
У Чернігові місцева влада вирішила посилити карантин з понеділка, 5 березня, у місті запроваджують проїзд у громадському транспорті за перепустками.
Про це повідомляє телеканал "Дитинець" із посиланням на мера Чернігова Владислава Атрошенка, передає RegioNews.
Як заявив мер міста, з понеділка у Чернігові забороняється:
- відвідування закладів освіти, крім дитсадків;
- відвідування цвинтарів на вихідних;
- робота закладів, які продають каву та напої, крім роботи на винос.
Громадський транспорт працюватиме у спеціальному режимі - за спецперепустками", - заявив Атрошенко.
Нагадаємо, раніше мер Чернігова Атрошенко вакцинувався від COVID-19.
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