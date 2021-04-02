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02 квітня 2021, 16:55 10

У Києві чоловік накинувся на поліцейську в метро: у жінки струс мозку

02 квітня 2021, 16:55 10
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Інцидент стався увечері 30 березня на станції метро "Шулявська"
Інцидент стався увечері 30 березня на станції метро "Шулявська"
Фото з відкритих джерел
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41-річний житель столиці хотів потрапити в метро, перестрибнувши через турнікет. Поліцейська спробувала перешкодити йому спуститися, але була травмована.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

Інцидент стався увечері 30 березня на станції метро "Шулявська". Один з пасажирів перестрибнув через турнікет і спробував спуститися вниз по ескалатору.

Наголошується, що чергова на станції поліцейська встановила порушника і попросила його залишити приміщення станції метро. Однак чоловік почав поводитися агресивно і нецензурно виражатися в її бік, після чого завдав їй удар рукою в обличчя.

Жінка втратила рівновагу, однак спробувала заспокоїти порушника і вивести його зі станції. Чоловік, перебуваючи на ескалаторі, наніс їй ще кілька ударів кулаком в обличчя і зник з місця скоєння злочину. Незабаром він був затриманий співробітниками поліції на станції метро "Хрещатик".

В результаті інциденту поліцейська отримала закриту черепно-мозкову травму, забій тканин обличчя та струс головного мозку. Порушнику повідомлено про підозру за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині у замовленні подвійного вбивства підозрюють депутата селищної ради.

Україна метро Київ поліція правоохоронці

 
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