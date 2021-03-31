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31 березня 2021, 15:50 522

Київ з 5 квітня вводить жорсткий локдаун: що буде заборонено

31 березня 2021, 15:50 522
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Обмеження діятимуть до щонайменше 16 квітня
Обмеження діятимуть до щонайменше 16 квітня
Фото з відкритих джерел
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З 5 квітня у Києві почнуть діяти суворі карантинні обмеження через стрімке поширення коронавірусу в місті.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, пише RegioNews.

З наступного тижня увесь громадський транспорт в Києві, зокрема метро, працюватиме за спеціальними перепустками для працівників підприємств критичної інфраструктури.

Також зачиняються усі садочки й школи.

Роботу продуктових ярмарків тимчасово зупиняють з 1 квітня.

Обмеження діятимуть до щонайменше 16 квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві вже у п'ятницю можуть посилити локдаун.

коронавірус Україна Київ карантин локдаун

 
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