Київ з 5 квітня вводить жорсткий локдаун: що буде заборонено
Обмеження діятимуть до щонайменше 16 квітня
Обмеження діятимуть до щонайменше 16 квітня
З 5 квітня у Києві почнуть діяти суворі карантинні обмеження через стрімке поширення коронавірусу в місті.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, пише RegioNews.
З наступного тижня увесь громадський транспорт в Києві, зокрема метро, працюватиме за спеціальними перепустками для працівників підприємств критичної інфраструктури.
Також зачиняються усі садочки й школи.
Роботу продуктових ярмарків тимчасово зупиняють з 1 квітня.
Обмеження діятимуть до щонайменше 16 квітня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві вже у п'ятницю можуть посилити локдаун.
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